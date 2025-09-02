szeptember 2., kedd

Cseh választás

1 órája

Andrej Babis üzent, megköszönte a támogatást

Címkék#ANO#Andrej Babis#támadás

A cseh ANO párt elnökét támadás érte egy választási gyűlésen. Az eset után Andrej Babis az X-en tett közzé üzenetet.

Andrej Babis üzent, megköszönte a támogatást

Andrej Babis volt cseh miniszterelnök, az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Kezdeményezése (ANO) mozgalom elnöke a Patrióták Európáért pártcsalád nagygyűlésén a franciaországi Mormant-sur-Vernissonban 2025. június 9-én

Forrás: MTI/EPA

Fotó: Sadak Souici

Amint arról beszámoltunk, egy résztvevő a mankójával néhányszor megütötte Andrej Babis volt kormányfőt, az ellenzéki Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnökét hétfőn délután az észak-morvaországi Frydek-Místekhez közeli Dobrá településen zajló választási gyűlésen. 

Andrej Babis, a cseh ANO párt vezetője és volt cseh miniszterelnök támogatóival beszélget egy kampánygyűlésen 2025. augusztus 18-án
Fotó: AFP / Forrás: AFP

Andrej Babis hétfőn késő este az X közösségi hálózaton megjelent bejegyzésében azt írta, hogy 

az orvosok pihenést, nyugalmat javasoltak neki, s erre való tekintettel lemondta keddi kampányprogramját.

 Kedden az orvosok újra megnézik a vizsgálatok eredményét, és a politikus reméli, hogy minden rendben lesz.

Köszönöm mindenkinek a támogatást, remélem rendben leszek

idézte Babis bejegyzését a Magyar Nemzet.

Az Andrej Babist ért támadásra Orbán Viktor miniszterelnök is reagált, a kormányfő az X-en üzent – a részleteket ide kattintva olvashatja el. 

