Fellépés a szélsőbal ellen

1 órája

Az Egyesült Államokban terrorszervezetté nyilvánították az Antifát

Címkék#szélsőbaloldal#Antifa#terrorszervezet#Donald Trump

Charlie Kirk konzervatív influenszer meggyilkolása után Donald Trump azt ígérte, fellép a szélsőbaloldali csoportok ellen. Ennek részeként hétfőn belföldi terrorszervezetté nyilvánította az Antifa mozgalmat.

MW

A rendelet széles körű felhatalmazást adna a kormányzati szerveknek az Antifa által végrehajtott akciók, illetve azoknak a műveleteknek a kivizsgálására, amelyekhez valamely Antifa-tag anyagi támogatást nyújtott – írja cikkében a Magyar Nemzet.

BLM protest on white supremacy in NYC
Antifa tüntetők egy New York-i megmozduláson
Fotó: Tayfun Coskun / Forrás: Anadolu via AFP

A rendelet szerint az Antifa a kormány és a rendfenntartó szervek meggyengítése céljából „illegális eszközöket használ országos erőszak- és terrorizmuskampány megszervezésére és végrehajtására”. A dokumentumban az áll, hogy

az Antifával kapcsolatban álló, illetve a nevében eljáró személyek más szervezetekkel és entitásokkal is együttműködnek a politikai erőszak terjesztése, szítása és előmozdítása, valamint a törvényes politikai véleménynyilvánítás elfojtása érdekében. Ez a szervezett erőfeszítés, amely politikai célok kényszerrel és megfélemlítéssel történő elérésére irányul, belföldi terrorizmusnak minősül.

Charlie Kirk konzervatív politikai aktivista meggyilkolása után Donald Trump elnök és más fehér házi tisztviselők ígéretet tettek arra, hogy fellépnek a baloldali csoportok ellen, amelyek szerintük erőszakot szítanak az Egyesült Államokban.

Vance alelnök azt mondta, a kormányzat megvizsgálja a baloldali szervezetek finanszírozásának megvonását, Trump pedig különösen az Antifára összpontosított.

 

