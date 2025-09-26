1 órája
Cégvezetőkkel egyeztetett Orbán Viktor Debrecenben
A kormányfő a BMW-gyár átadója miatt volt a térségben.
Orbán Viktor Debrecenben
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher
Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara meghívására a legnagyobb magyar tulajdonú Hajdú-Bihar vármegyei vállalkozások vezetőivel egyeztetett Debrecenben – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.
Mint arról beszámoltunk, a kormányfő a debreceni BMW-gyár átadásán vett részt a hajdú-bihari megyeszékhelyen. A gyárátadón a kormányfő beszélt arról, hogy az elmúlt időszakban legalább ezermilliárd forintnyi fejlesztés érkezett a térségbe. Azt is hangoztatta a miniszterelnök, hogy
a cégeknek nem parancsolni kell, hanem velük együtt kell megcsinálni, adót kell csökkenteni.
Úgy vélekedett: itt ezt nem kell magyarázni, mert egymásnak adják a kilincset a német és a kínai mérnökök.
Orbán Viktor: a magyarok nem fogják mások pénzét mások háborújára költeni (videó)A BMW debreceni gyára az elektromos autógyártás hazai központjává válik.
Orbán Viktor azt is hangsúlyozta, hogy aki Magyarországon beruház, az biztos lehet benne, hogy nem változnak meg egyik napról a másikra a szabályok. Nem sarcolják, hanem díjazzák a beruházást, és a magyarok nem fogják mások pénzét mások háborújára költeni, hanem a magyar gazdaságot fogják fejleszteni.