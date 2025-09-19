szeptember 19., péntek

Gyász

53 perce

Eltemették Kásler Miklóst, a kormányfő is elbúcsúzott tőle

Címkék#Kásler Miklós#Hankó Balázs#Orbán Viktor

Az eseményen jelen volt számos politikus, köztük Orbán Viktor miniszterelnök is, a magyar kormány nevében pedig Hankó Balázs kulturáért és innovációért felelős miniszter mondott búcsúbeszédet. Felsorolta Kásler Miklós érdemeit, felidézte életútját és megállapította: a keresztény hitet mindenkor és mindenhol vállaló, és azt megvalló ember volt.

MW
Eltemették Kásler Miklóst, a kormányfő is elbúcsúzott tőle

Forrás: Magyar Nemzet

„Isten nyugosztalja Kásler Miklós professzort!” – búcsúzott közösségi oldalán az egykori kormánytagtól Orbán Viktor miniszterelnök. Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, nemrégiben elhunyt Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egykori tárcavezetője, akit pénteken búcsúztattak katolikus szertartás szerint a sárvári Sári temetőben.

A magyar kormány nevében Hankó Balázs mondott búcsúbeszédet. A tárcavezető úgy fogalmazott: Kásler Miklós mint az orvostudomány nemzetközi hírű képviselője, a magyar kormány humán területekért felelős minisztere, valamint a magyar nemzet elkötelezett, és múltját szisztematikusan kutató tudósa is meghatározó jelentőségű munkát végzett,

a keresztény hitet mindenkor és mindenhol vállaló, és azt megvalló ember volt.

Kiemelte: Kásler Miklós orvosi esküjéhez híven mindig a beteg érdekét, a közéletben pedig az egyetemes erkölcsi normák képviseletét, a magyar nemzet iránti tántoríthatatlan hűségét és a széles nyilvánosság előtt megélt hitét tartotta a legfontosabbnak.

Soha nem könnyű népszerűséget keresett, hanem egy olyan örök értékrend követőjeként élte életét és végezte feladatait, amelynek középpontja és iránytűje a világunkat megteremtő és életünket vigyázó Isten

– fogalmazott Hankó Balázs.

A teljes cikkért és a képgalériáért kattintson ide. 

 

