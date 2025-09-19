Eltemették Kásler Miklóst, a kormányfő is elbúcsúzott tőle

„Isten nyugosztalja Kásler Miklós professzort!” – búcsúzott közösségi oldalán az egykori kormánytagtól Orbán Viktor miniszterelnök. Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, nemrégiben elhunyt Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egykori tárcavezetője, akit pénteken búcsúztattak katolikus szertartás szerint a sárvári Sári temetőben.

A magyar kormány nevében Hankó Balázs mondott búcsúbeszédet. A tárcavezető úgy fogalmazott: Kásler Miklós mint az orvostudomány nemzetközi hírű képviselője, a magyar kormány humán területekért felelős minisztere, valamint a magyar nemzet elkötelezett, és múltját szisztematikusan kutató tudósa is meghatározó jelentőségű munkát végzett,

a keresztény hitet mindenkor és mindenhol vállaló, és azt megvalló ember volt.

Kiemelte: Kásler Miklós orvosi esküjéhez híven mindig a beteg érdekét, a közéletben pedig az egyetemes erkölcsi normák képviseletét, a magyar nemzet iránti tántoríthatatlan hűségét és a széles nyilvánosság előtt megélt hitét tartotta a legfontosabbnak.

Soha nem könnyű népszerűséget keresett, hanem egy olyan örök értékrend követőjeként élte életét és végezte feladatait, amelynek középpontja és iránytűje a világunkat megteremtő és életünket vigyázó Isten

– fogalmazott Hankó Balázs.

