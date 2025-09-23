Pócs János: Magyar Péter és Ukrajna között Ruszin-Szendi a kapocs (videó)

Elég egyetlen rossz választás, és mi is bevándorlóország leszünk

A műsor második felében Szánthó Miklóssal, az Alapjogokért Központ főigazgatójával beszélgetett Németh Balázs a hétfő esti, Keleti pályaudvarnál megtartott akciójukról, ahol az épület homlokzatára mecseteket vetítettek ki a röszkei csata évfordulója alkalmából.

„Az a helyzet, hogy a 2015-ös sajnálatos, röszkei csata eseményei óta először a klímahisztéria, majd a Covid, utána pedig az ukrán háború miatt a migrációs probléma zajait elnyomták. Már-már úgy érezheti a magyar állampolgár, hogy nincs is ilyen probléma, a válságot Magyarország megoldotta, van jogi és fizikai határzár, nincs itt semmi látnivaló. De ez nem így van” – közölte a főigazgató. Kiemelte:

Az, hogy most biztonság van és zérópolitikát folytat a kormány, az egyáltalán nem természetes.

„Erre hívja fel a figyelmet az Alapjogokért Központ kampánya is, mert elég egy rossz választás, és mi is bevándorlóország leszünk. Elég Nyugat-Európára tekinteni, Londonra, Párizsra vagy Brüsszelre, ahol a no-go zónákban történő terrortámadások, csak az ismert nagy terrortámadások, ezer fölött vannak az elmúlt nyolc évben” – mondta.

