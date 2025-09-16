szeptember 16., kedd

Honvédelmi Minisztérium: Ruszin-Szendi Romulusznak semmilyen jogalapja nincs a fegyverviselésre

Címkék#Honvédelmi Minisztérium#fegyver#Ruszin-Szendi Romulusz

A Honvédelmi Minisztérium szerint a gyülekezési jog gyakorlása során fegyver vagy annak utánzatának a jelenléte tilos, és az ilyen esetekben a rendőrség köteles intézkedni. A tárca a Magyar Nemzetnek küldött válaszában leszögezte: Ruszin-Szendi Romuluszra ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint bármely magyar civilre, volt katonaként semmilyen jogalapja nincs a fegyverviselésre, közterületen pedig tilos fegyvert hordani.

MW
Ruszin-Szendi Romulusz a Tisza Párt szakpolitikusa Ecsegfalva közelében

Forrás: MW

Fotó: Hatlaczki Balazs

A gyülekezési jog gyakorlása fegyverrel, vagy annak utánzatával tilos, az ilyen eszközök jelenléte a rendezvény biztonságát veszélyezteti, ezért a rendőrség ilyen esetben a törvény alapján intézkedni köteles – írta a Magyar Nemzetnek a Honvédelmi Minisztérium. 

Ruszin-Szendi Romulusz  kézifegyverrel ment a Tisza Párt egyik rendezvényére, miközben „szeretetországról” papolt a hallgatóságnak
Forrás: Képernyőfotó

A tárcának a lap a következő kérdéseket küldte ki:

  • Jelen jogviszonyában Ruszin még fizetést kap Honvédségtől, ez feljogosítja-e arra, hogy fegyvert tartson magánál? 
  • Milyen szabályok vonatkoznak a fegyvertartásra? Közösségben is magánál tarthatja, vagy csak otthon elzárva?

A minisztérium válaszlevelében kifejti: Ruszin-Szendi Romuluszra fegyverviselési szempontból ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint bármely más magyar civil állampolgárra. Mint volt katona, semmilyen jogalapja nincs annak, hogy fegyvert viseljen. A Belügyminisztérium adja ki a fegyverviselési és fegyvertartási engedélyt.

A civil fegyverviselésre a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény, valamint a 253/2004. (VIII. 31.) Kormányrendelet az irányadó. Ezek alapján Magyarországon közterületen fegyvert viselni tilos, és a fegyvertartási, illetve viselési engedélyeket kizárólag a rendőrség adhatja ki szigorú feltételek mellett

– írták.

A teljes cikket a Magyar Nemzeten olvashatja el.

