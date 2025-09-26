Kényszersorozás Ukrajnában: ismét egy idős férfit raboltak el (videó)

Ukrajnában továbbra sincs elég ember a fronton, a toborzás azonban még mindig erőszakkal zajlik - írta a Magyar Nemzet.

A kényszersorozók ezúttal egy idősebb férfit ragadtak el egy nő mellől.

A leírás szerint a férfit a katonai dokumentumok vizsgálata után egyből verni kezdték és könnygázt is bevetettek.

A felvételen azonban már csak az látható, ahogy a férfit, akinek eltépték a ruháját, a kényszersorozók egy rendőrautóba tuszkolják.

A rendőr egyébként láthatóan kellemetlenül érzi magát és több alkalommal is megpróbálja kiverni a nő kezéből a kamerát.

A férfit végül minden tiltakozás ellenére elszállítják.

