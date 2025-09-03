Kollár Kinga sajnálja, hogy „idő előtt” utalt brüsszeli pénz miatt emelkedhetett a tanárok fizetése

Az Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottsága még áprilisban 22 igen, 4 nem és 1 tartózkodás mellett megszavazott egy állásfoglalást a költségvetési bizottság, valamint a gazdasági és monetáris bizottság felé. A 30 oldalas dokumentum alapvetően a szokásos mantrákat tartalmazza, például nagyobb hatalmat remél az Európai Bizottsággal szemben, továbbá több befolyást kér a tagországok önkormányzatainak és civil szervezeteinek – a megválasztott nemzeti kormányokkal szemben – írja a Mandiner.

A 23. pont viszont egy súlyos állítást tartalmaz.

Felvezetésképp kiemeli az uniós szupermérföldkövek szerepét az Európai Unió pénzügyi érdekében a jogállamisági hiányosságokkal szemben, valamint megjegyzi, hogy egy tagállam – itt kétségkívül Magyarországra utal a szövegezés – még nem teljesítette a saját mérföldköveit.

Sőt, a dokumentumra igennel szavazók sajnálattal veszik tudomásul, hogy az Európai Bizottság „idő előtt” oldott fel bizonyos forrásokat a helyreállítási alapból (RRF), még mielőtt a „szükséges reformok” hatályba léptek volna.

Az indítvány figyelmeztet: ez az idő előtti feloldás aláássa a Bizottság hitelét „a Szerződések őrének szerepében”, és veszélyes precedenst teremthet, amelyet a jövőben nem szabad megismételni.