45 perce
Rajtaütöttek a korrupt ukrán tisztviselőn, aki pénzért árulta a mozgósítás alóli felmentést
Az ukrán biztonsági szolgálat a rendőrséggel együttműködve vett őrizetbe egy önkormányzati képviselőt, aki a hadkiegészítő központban is vezető tisztséget töltött be. A férfi ellen korrupció gyanújával indult eljárás, mivel pénzért hamis papírokat ígért azoknak, akik ki akarták kerülni a mozgósítást.
Az erőszak mellett a korrupció is beárnyékolja a kényszersorozást Ukrajnában
Forrás: X/Twitter
Újabb korrupciós ügyre derült fény Ukrajna nyugati részén – közölte az ukrán biztonsági szolgálat (SZBU) és a rendőrség. A nyomozók beszámolója szerint egy Nadvirna városi képviselőt, aki a helyi hadkiegészítő központ egyik részlegének vezetője volt, éppen akkor kaptak el, amikor átvette a kenőpénzt. A tisztviselő 1500 dollár fejében ígért hamis iratokat azoknak a katonaköteles férfiaknak, akik ki akarták kerülni a mozgósítást – számolt be róla a Magyar Nemzet.
A hatóságok tájékoztatása szerint az SZBU és a rendőrség munkatársai letartóztatták az elkövetőt, és dokumentálták, hogy átvette az első részletet, ezer dollárt.
Az összeg egy olyan férfitól származott, akit azért köröztek, mert nem jelent meg a katonai hivatalnál és nem voltak naprakész nyilvántartási dokumentumai.
A gyanú szerint a hivatalnok az összeg fejében biztosította volna a katonai orvosi bizottság vizsgálatának megszervezését, egy katonai okmány kiállítását, valamint egy ideiglenes felmentést igazoló papírt, amelyet rokkantságra hivatkozva adtak volna ki.
Az SZBU és a rendőrség házkutatást végzett a gyanúsítottnál és feltételezett bűntársainál. A lefoglalt bizonyítékokról további részletek ITT olvashatók.