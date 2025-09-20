szeptember 20., szombat

Friderika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
DPK– A Gyűlés

1 órája

Kövesse nálunk élőben Orbán Viktor beszédét a digitális polgári körök első országos találkozóján

Címkék#kormányfő#Orbán Viktor#beszéd

A gyűlés 16:00-kor kezdődött.

MW
Kövesse nálunk élőben Orbán Viktor beszédét a digitális polgári körök első országos találkozóján

Orbán Viktor miniszterelnök

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

Elkezdődött a digitális polgári körök első országos találkozója, ahol délután 16 óra után Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mond–írta a  Magyar Nemzet.

– Találkozzunk 16 órakor a Papp László Sportarénában, vagy itt, a Facebookon! Mi már nagyon várjuk! – írta saját közösségi oldalán a kormányfő.

Az élő közvetítést itt tudja megtekinteni:

A miniszterelnök beszédéről szöveges leírást adunk. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu