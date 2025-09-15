52 perce
Magyar Péter mögül kihátrálnak az aktivisták
Egyre látványosabb repedések mutatkoznak a Tisza Párt hátországában – derül ki a Magyar Nemzethez eljutott információkból. A hétvégi felsőörsi találkozón a várt 1500 önkéntes helyett alig néhány százan jelentek meg, ami szerintük intő jel lehet Magyar Péternek, aki továbbra is igyekszik sikerként bemutatni minden rendezvényét.
A Magyar Nemzet értesülései szerint a Tisza Párt aktivistáinak hétvégi gyűlése jóval kisebb érdeklődést váltott ki, mint amire a szervezők számítottak. Bár Magyar Péter közösségi oldalán 1500 fős részvételről számolt be, források szerint valójában háromszáznál sem voltak többen Felsőörsön.
Egy, a párt belső működésére rálátó informátor úgy fogalmazott: az esemény kudarcnak bizonyult, a megjelentek közül sokan csalódottan távoztak, többen pedig kifogásolták, hogy Magyar Péter a közösségi médiában erősen eltúlozta a számokat. „A valóság sokak számára kijózanító volt, hiszen 1500 emberre készültünk, ehhez képest jó, ha kétszázan-háromszázan összegyűltek” – mondta.
Az ügyet tovább bonyolítja, hogy a gyűlésről közzétett fotót mesterséges intelligenciával is elemeztették, amely szintén megerősítette:
a képen nem látszik kétszáznál több résztvevő. Ez még inkább szembemegy Magyar Péter állításaival.
Nem csak a felsőörsi találkozó sikerült gyengén. A politikus szombati veszprémi fellépésére is csupán néhány százan voltak kíváncsiak az 56 ezres városban, közülük is sokan a párt által odaszervezett aktivisták lehettek – állította Deák Dániel elemző. A közösségi oldalon megjelent fotókon az is látszik, hogy a színpadon már zajlott a beszéd, tehát a gyér részvétel nem magyarázható azzal, hogy a rendezvény elején készült a felvétel.
A politikus szombaton Pápára is ellátogatott, ahol azonban újabb kellemetlen baki történt: előadása közben többször Győr-Moson-Sopron vármegye lakóiként köszöntötte a hallgatóságot, jóllehet Pápa Veszprém vármegyében található. Az ottani eseményen is mindössze 150 ember jelent meg, akik között szintén sok volt a más településekről érkezett aktivista.
Források szerint mindez arra utal, hogy a nyár végére meggyengült a Tisza Párt aktivistabázisa, amely eddig Magyar Péter egyik legnagyobb erejét jelentette. Bár a politikus a nyilvánosság előtt továbbra is próbálja sikeresnek mutatni a rendezvényeit, egyre többen beszélnek arról, hogy a mozgalom lendülete megtört.
