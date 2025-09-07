szeptember 7., vasárnap

Leleplezés

1 órája

Drónfelvétel bizonyítja, milyen kevesen voltak kíváncsiak Magyar Péterre Kötcsén

Címkék#Tarr Zoltán#drónfelvétel#Magyar Péter#Deák Dániel

Deák Dániel a Facebookon közölt drónfelvételt közvetlenül Magyar Péter színpadra lépésekor. A képen látszik, hogy csak néhány ember figyelte a Tisza Párt elnökét.

MW
Drónfelvétel bizonyítja, milyen kevesen voltak kíváncsiak Magyar Péterre Kötcsén

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (középen) a párt kötcsei rendezvényére érkezik 2025. szeptember 7-én

Forrás: MTI

Fotó: Koszticsák Szilárd

Deák Dániel 11:38-kor készült drónfelvétellel leplezte le, hogy alig néhányan voltak kíváncsiak Magyar Péterre Kötcsén, amikor színpadra állt. A XXI. Század Intézet elemzője szerint a Tisza Párt igyekszik eltitkolni, mekkora a valós támogatottságuk, ugyanúgy, ahogy adóterveiket is rejtegetik − olvasható az Origo oldalán. 

Az elemző a bejegyzésében így fogalmazott:

Ők nem fogják bevallani, hogy a mai kötcsei tiszás rendezvényre milyen kevés embert tudtak mozgósítani. Ezért posztolom én!

Deák Dániel emlékeztetett Tarr Zoltán szavaira is, amelyek szerint a Tisza tudatosan titkolja valós szándékait.

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

 

 

 

