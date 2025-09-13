szeptember 13., szombat

Magyar Péter és hívei akár börtönbüntetést is kaphatnak az újságírók bántalmazásáért

Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint Magyar Péter és a Tisza Párt tagjai által újságírók ellen elkövetett fizikai bántalmazások közösség elleni uszítás bűntettét valósíthatják meg, mely akár három év szabadságvesztéssel is büntethető. A jogász hangsúlyozta a bíróságok felelősségét a sajtószabadság védelmében, és figyelmeztet– arra, hogy a politikai kommunikáció szabadsága nem terjedhet ki mások személyiségi jogainak vagy testi épségének sérelmére.

A Magyar Nemzetnek nyilatkozott ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Századvég tudományos igazgatója a Tisza Párt híveinek és elnökének,  Magyar Péternek agresszív viselkedéséről, valamint ennek következményeiről. 

Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péter hű csatlósa egy munkáját végző újságírót lökdös Kötcsén 

Az alkotmányjogász leszögezte: a politikai kommunikáció szabadsága messze nem terjedhet ki a másik ember személyiségi jogainak, emberi méltóságának vagy testi épségének sérelmére, vagyis ha egy állam – beleértve a bíróságot – képtelen megvédeni az újságírókat, akkor alapjaiban sérül a sajtószabadság is.

A bíróságokat különös felelősség terheli, hiszen hiába vannak szigorú normák, ha azokat a törvénykezés során nem érvényesítik.

Amennyiben szolgálat közben az újságírót nyilvánosan becsmérlik, sértő kifejezéseket használnak vele szemben, esetleg lökdösik, taszigálják, az becsületsértésnek számíthat, ahol felmerülhet a tettlegesség. A visszatérő, célzott fenyegetések és megfélemlítés már zaklatásnak is tekinthető, ha az elkövető rendszeresen, szándékosan háborgatja, megfigyeli vagy fenyegeti az újságírót 

– világított rá ifj. Lomniczi Zoltán.

Azt is hangsúlyozta, hogy a Tisza Párt és Magyar Péter a „propagandistázással” is túllépte a jogszerűség határait. A közösség elleni uszítás akkor valósul meg, ha valaki a nagy nyilvánosság előtt erőszakra vagy gyűlöletre uszít bizonyos csoportok ellen.

„A nyilvánosan tett, beazonosítható csoportokra irányuló erőszakos vagy gyűlöletes megnyilvánulások, amelyek a sajtómunkások fizikai bántalmazására uszítanak, közösség elleni uszítás bűntettét valósíthatják meg, amely három évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető0ö

 – hívta fel a figyelmet. 

A teljes cikket a további részletekkel ITT éri el. 

