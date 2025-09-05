Gyász
Meghalt Kásler Miklós
A volt miniszter 75 éves volt.
Forrás: MW-archív
75 éves korában elhunyt Kásler Miklós, aki korábban az emberi erőforrások minisztere volt - írta a Magyar Nemzet.
A Széchenyi-díjas magyar onkológus haláláról Vitályos Eszter kormányszóvivő is megosztott egy bejegyzést a közösségi oldalán.
Lezsák Sándor is a közösségi oldalán búcsúzott.
