Menczer Tamás elmondta, milyen is Magyar Péter zászlaja
Ezt a hazug, képmutató bandát Magyar Péterrel és az őt kiszolgáló influenszerekkel együtt elzavarjuk az áprilisi választáson a francba, üzente a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.
Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója
Forrás: MTI
Fotó: Hegedüs Róbert
Legfrissebb közösségi posztjában Menczer Tamás azt összegezte, milyen is volt a vasárnapi, a gyűlöletkeltés ellen meghirdetett demonstráció, és csokorba szedte a „gyűlöletellenes”, valójában borzalmasan gyűlölködő transzparensek és felszólalók üzeneteit.
„Tegnap a Hősök terén a gyűlöletkeltés ellen demonstráltak, és a magasba tartották Magyar Péter zászlaját. Milyen szép! A kormány csúnya, a kormány kelti a gyűlöletet, de jöjjön az ártatlan, a szeplőtelen, a kedves, a gyűlöletet hírből sem ismerő Magyar Péter, és akkor eljön minden világok legjobbika. Pazar” – írta posztjában Menczer Tamás, aki ezt követően számba vette „azt a magasba tartott zászlót”.
Kék-sárga. Rajta van Zelenszkij, Weber és Varga Judit feje. Utóbbi mellett van egy nadrágszíj, egy konyhakés és egy diktafon is. Vannak a zászlón idézetek, ezek egy része a Tisza Párt politikájára utal
– sorolta a kommunikációs igazgató, aki ezt követően az elhangzott mondatokból is szemezgetett:
- „Egy pici szuverenitásról le kellene mondani.”
- „A Tisza szavazóinak 58 százaléka támogatja Ukrajna uniós tagságát.”
- „A választás után mindent lehet.”
- „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.”
- „Tisza-adó.”
Más idézetek azt mutatják, hogy Magyar Péter mit gondol az emberekről.
- „Agyhalottak.”
- „Idióták.”
- „Büdösek.”
- „Köcsögök.”
- „A Dunába kéne lökni őket.”
- „Mi a büdös f.szomat csinálsz?”
- „Elküldtem a k.rva anyjába.”
Menczer szerint „valóban úgy van, ahogy a Hősök terén mondták tegnap este, ilyen széplelkű, jószívű, emberszerető politikust, mint Magyar Péter, nem látott még ez az ország, vele tényleg eljönne a béke és a szeretet”.
Némi iróniával fűszerezve szavait a kommunikációs igazgató rámutatott: több kedvesség a magyar politikában talán csak Vadai Ágnesben van.
Tényleg szükséges lenne a Tisza-DK koalíció, mert ha a Vadai Ágnesben lévő kedvesség találkozna a Magyar Péterben lévő kedvességgel, akkor az egész országot elöntené a szeretet!
– írta Menczer, hozzátéve:
a másik lehetőség meg az, hogy ezt a hazug, képmutató bandát Magyar Péterrel és az őt kiszolgáló influenszerekkel együtt elzavarjuk az áprilisi választáson a francba.
Én ezt választom, tette hozzá Menczer Tamás.
Mint ismeretes, vasárnap este tüntetés volt a Hősök terén, ahol balliberális megmondóemberek, színészek és influenszerek léptek színpadra.