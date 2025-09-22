Menczer Tamás elmondta, milyen is Magyar Péter zászlaja

Legfrissebb közösségi posztjában Menczer Tamás azt összegezte, milyen is volt a vasárnapi, a gyűlöletkeltés ellen meghirdetett demonstráció, és csokorba szedte a „gyűlöletellenes”, valójában borzalmasan gyűlölködő transzparensek és felszólalók üzeneteit.

„Tegnap a Hősök terén a gyűlöletkeltés ellen demonstráltak, és a magasba tartották Magyar Péter zászlaját. Milyen szép! A kormány csúnya, a kormány kelti a gyűlöletet, de jöjjön az ártatlan, a szeplőtelen, a kedves, a gyűlöletet hírből sem ismerő Magyar Péter, és akkor eljön minden világok legjobbika. Pazar” – írta posztjában Menczer Tamás, aki ezt követően számba vette „azt a magasba tartott zászlót”.

Kék-sárga. Rajta van Zelenszkij, Weber és Varga Judit feje. Utóbbi mellett van egy nadrágszíj, egy konyhakés és egy diktafon is. Vannak a zászlón idézetek, ezek egy része a Tisza Párt politikájára utal

– sorolta a kommunikációs igazgató, aki ezt követően az elhangzott mondatokból is szemezgetett:

„Egy pici szuverenitásról le kellene mondani.”

„A Tisza szavazóinak 58 százaléka támogatja Ukrajna uniós tagságát.”

„A választás után mindent lehet.”

„Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.”

„Tisza-adó.”

Más idézetek azt mutatják, hogy Magyar Péter mit gondol az emberekről.

„Agyhalottak.”

„Idióták.”

„Büdösek.”

„Köcsögök.”

„A Dunába kéne lökni őket.”

„Mi a büdös f.szomat csinálsz?”

„Elküldtem a k.rva anyjába.”

Menczer szerint „valóban úgy van, ahogy a Hősök terén mondták tegnap este, ilyen széplelkű, jószívű, emberszerető politikust, mint Magyar Péter, nem látott még ez az ország, vele tényleg eljönne a béke és a szeretet”.

Némi iróniával fűszerezve szavait a kommunikációs igazgató rámutatott: több kedvesség a magyar politikában talán csak Vadai Ágnesben van.

Tényleg szükséges lenne a Tisza-DK koalíció, mert ha a Vadai Ágnesben lévő kedvesség találkozna a Magyar Péterben lévő kedvességgel, akkor az egész országot elöntené a szeretet!

– írta Menczer, hozzátéve:

a másik lehetőség meg az, hogy ezt a hazug, képmutató bandát Magyar Péterrel és az őt kiszolgáló influenszerekkel együtt elzavarjuk az áprilisi választáson a francba.

Én ezt választom, tette hozzá Menczer Tamás.