55 perce
Menczer Tamás: minden hazugság volt, amit Magyar Péter mondott (videó)
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán tett közzé bejegyzést. „Minden hazugság volt, amit Magyar Péter mondott. A Tisza brutálisan emelné az adót” – hívta fel a figyemet Menczer Tamás.
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója
Forrás: KKM
„Minden hazugság volt, amit Magyar Péter mondott” – fogalmazott Menczer Tamás a közösségi oldalán.
A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója kiemelte, hogy
a Tisza emelné az adót, nem csökkentené az áfát és elzárná az orosz földgázt és kőolajat. Ezzel a rezsit három és félszeresére emelné, és jönne az ezer forintos benzin.
Ez Magyar Péter, ez a Tisza
– tette hozzá.
Magyar Péter tavaly 106 jelöltet ígért – idén kuncsorog a jelentkezőkért
A kormánypárti politikus leszögezte, hogy meg kell állítani a Tiszát, és meg is fogják állítani.