szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A béke pártján

2 órája

Menczer Tamás: Ukrajnának nem katonai, hanem diplomáciai segítségre van szüksége (videó)

Címkék#Ukrajna#háború#Ursula von der Leyen

A kormánypártok kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán tett közzé videóbejegyzést. „Ukrajnának nem katonai, hanem diplomáciai segítségre van szüksége” – közölte Menczer Tamás a Facebook-oldalán.

MW
Menczer Tamás: Ukrajnának nem katonai, hanem diplomáciai segítségre van szüksége (videó)

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója sajtótájékoztatót tart az Országházban 2025. szeptember 16-án

Forrás: MTI

Fotó: Hegedüs Róbert

Menczer Tamás a bejegyzése mellett megosztott egy videót, amelyben Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke arról beszélt, hogy katonai segítséget kell nyújtani Ukrajnának. 

RUTTE, Mark; VON DER LEYEN, Ursula
Von der Leyen asszony téved vagy hazudik – fogalmazott Menczer Tamás
Fotó: Virginia Mayo

Ha továbbra is úgy gondoljuk, hogy Ukrajna az első védelmi vonalunk, akkor fokoznunk kell a katonai segítségnyújtást Ukrajnának

– mondta a bizottság elnöke.

A kommunikációs igazgató a videó mellé azt írta: 

Nem! Von der Leyen asszony téved vagy hazudik, Ukrajna nem az első védelmi vonalunk, semmi közünk ehhez a háborúhoz.

Hozzátette, hogy 

Ukrajna nem a mi háborúnkat vívja, pláne nem bennünket véd, s nem további katonai segítségre van szükség, hanem diplomáciai segítségre, vagyis tárgyalni kell az oroszokkal, ahogy Trump (amerikai elnök) tette.

Trump megtette az első lépést, ideje lenne, hogy Brüsszel is végre a jó irányba lépjen. Azonnali EU–Oroszország-csúcstalálkozóra van szükség, ez vezethet a tűzszünethez és a békéhez. Ennek a háborúnak a csatatéren nincs megoldása, csak a tárgyalóasztalnál, ezért mi mindig a béke oldalán álltunk, és minden támadás, nyomásgyakorlás ellenére ott is maradunk

– fogalmazott Menczer Tamás.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu