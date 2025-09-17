Mindenkinek tudnia kell a Tisza-adó tervéről! (videó)

– Szeretném azért újra felhívni a figyelmet erre az elképesztő politikai vallomásra, lebukásra, a választás után mindent lehet, mondta Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke – mondta közösségi oldalára feltöltött videójában a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

– Hogy mi az a minden, vagy mi ez a minden, erről egyre többet tudunk, ugye megtudtuk azt, hogy a Tisza Párt adót akar emelni, be akarják vezetni a Tisza-adót, a személyi jövedelemadót a jelenlegi 15 százalékról 22 százalékra és 33 százalékra akarják emelni. Ez azt jelenti, illetőleg azt jelentené, hogy négymillió embernek csökkenne a nettó keresete, és mindenkinek, aki bruttó 400 ezer forint felett keres havonta, ezen a szinten vagy e felett, csökkenne a havi bevétele, a havi jövedelme. A mi álláspontunk az, hogy ezt mindenkinek tudnia kell, már hogy ez a Tisza Párt szándéka, és hogy lebuktak, és éppen ezért a Fidesz a következő napokban négymillió háztartásba juttat el szórólapokat tízezer önkéntes segítségével, ugyanis a Tisza szándékáról, a Tisza-adóról és a Tisza bukásáról, lebukásáról mindenkinek tudnia kell! – tette hozzá Menczer Tamás a keddi sajtótájékoztatóján.