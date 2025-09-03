szeptember 3., szerda

Hilda névnap

A „titkos" főszereplő

1 órája

Etyeki baklövés: a tiszás brüsszeli asszisztens súghatott a tabutémákról

Címkék#Molnár Dániel#etyeki#baklövés#brüsszeli asszisztens#Magyar Péter

A Tisza Párt elhíresült etyeki fórumán Magyar Péter pártjának brüsszeli asszisztense tolmácsolhatta azt a kérést, hogy ne beszéljenek a kényes témákról, Ukrajnáról és az LMBTQ-ról. Molnár Dániel, aki tiszás fővárosi képviselő is, a brüsszeli elvárásnak megfelelően pontosan tudhatta, hogy nem nyilatkozhatnak – írja a Magyar Nemzet.

MW
Etyeki baklövés: a tiszás brüsszeli asszisztens súghatott a tabutémákról

Magyar Péter korábban durván ledorongolta Molnár Dánielt egy engedély nélküli sajtónyilatkozat miatt

Forrás: MW

Fotó: Mirkó István

A Magyar Nemzet arról cikkez, hogy nem lehet véletlen, hogy a Tisza Párt elhíresült etyeki lakossági fórumán hangzott el a bevezetőben, hogy „kérésféle” érkezett hozzájuk arra vonatkozóan, ne beszéljenek „LMBTQ-dolgokról” és Ukrajnáról. A kérést bejelentő moderátor, Magyar Dávid balliberális újságíró mellett ugyanis 

a rendezvény egyik előadója az a Molnár Dániel volt, aki nem csupán a Tisza Párt fővárosi frakciójának tagja, de az Európai Parlamentben is dolgozik asszisztensként. 

MOLNÁR Dániel; BARANYI Krisztina
Baranyi Krisztina, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt képviselője, a IX. kerületi polgármester felszólal a Fővárosi Közgyűlés rendkívüli ülésén a Városháza dísztermében 2025. május 30-án. Mellette Molnár Dániel, a Tisza Párt képviselője 
Fotó: Bruzák Noémi / Forrás:  MTI

Molnár tehát közvetlen kapcsolatban áll a párt uniós képviselőivel, akiket az Európai Néppárt vezére, Manfred Weber szokott eligazítani. Magyar Péterék brüsszeli főnöke pontosan tudja, hogy Magyarországon a társadalom többségének a fent említett témakörökben ellentétes az álláspontja, mint amit az unió vezetése képvisel, ezért a Tisza Párt elnökének lelkére kötötték, hogy ne beszéljenek ezekről.

A cikk emlékeztet, hogy 

Molnár Dánielnek van már tapasztalata arról, mi történik, ha a tiltás ellenére önállóan kommunikál a nyilvánosságban. 

Felidézik, hogy a tavalyi választási kampányidőszak egyes epizódjairól hangfelvételek kerültek nyilvánosságra az ősz folyamán, amelyek Magyar Péter és korábbi barátnője, Vogel Evelin beszélgetését rögzítették. 

Ezek egyikén a Tisza elnöke magából kikelve szidta az EP-képviselő-jelöltjeit, többek között agyhalottaknak és Soros-ügynököknek nevezve őket. Magyar felidézte Vogelnek azt az esetet, amikor Molnár Dániel a nyomatékos tiltása ellenére interjút adott egy újságírónak, amiért a pártelnök durván ledorongolta.

Magyar Péter akkor manipulált felvételről beszélt, ahogy az etyeki baklövést követően is így próbálja megmagyarázni a kollégái által elkövetett hibát – a cikkben erről is olvashat. 

