Bejelentették, mi lesz a nemzeti konzultáció első kérdése (videó)
A nemzeti konzultáció első kérdése a jelenlegi egykulcsos jövedelemadót érinti – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a kormány Facebook-oldalán kedden közzétett videójában.
Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. május 26-án
Forrás: MTI
Fotó: Kovács Attila
Hamarosan indul a nemzeti konzultáció az adókról és a közteherviselésről – mondta Hidvéghi Balázs a kormány videójában, írja a Magyar Nemzet.
A lap cikke szerint öt téma, öt kérdés kerül a magyar emberek elé, az első pedig arra vonatkozik, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert váltsa-e fel egy magasabb kulcsú, többsávos rendszer.
A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára leszögezte, hogy
a konzultációra azért van szükség, mert Brüsszel adóemeléseket követel, a hazai ellenzék pedig kész ezeket végrehajtani, ráadásul titokban. A kiszivárgott tervek alapján a személyi jövedelemadót brutálisan, akár 15-ről 33 százalékra emelnék. Ez 3,5 millió ember nettó bérét csökkentené, és átlagkeresetű munkavállalók terhei is drasztikusan nőnének.
Hidvéghi Balázs hangsúlyozta:
- egy pedagógus esetében ez évente 364 ezer,
- egy ápolónál 280 ezer,
- egy rendőrnél 154 ezer,
- egy katonánál 476 ezer,
- míg egy orvosnál több mint hárommillió forint
pluszadót jelentene.
A politikus leszögezte:
a kormány ragaszkodik Európa egyik legalacsonyabb személyi jövedelemadójához, és ahhoz, hogy a munkából élők keresetét a lehető legkisebb terhek sújtsák. A konzultációs ívek október elején érkeznek, ezért mindenkinek részt kell vennie, és tiltakozni kell az adóemelések ellen.