Miniszterelnöki beszéd

1 órája

Orbán Viktor a kihelyezett frakcióülésen: a Tisza-adó bevezetése egy brüsszeli terv része

A miniszterelnök parlamenti évadnyitó beszédet mondott a Fidesz-KDNP frakcióülésén Balatonfüreden.

Az őszi parlamenti szezont megnyitva megtartotta már hagyományosnak mondható kihelyezett frakcióülését a Fidesz-KDNP Balatonfüreden. A Magyar Nemzet értesülései szerint Orbán Viktor miniszterelnök zártkörű beszédének középpontjában a kormányra és a képviselőcsoportra váró feladatok, valamint a Brüsszelből érkező, hazánkat fenyegető veszélyek és azok elhárítása állt. 

A Magyar Nemzet információi szerint Orbán Viktor a frakciók tagjainak adott helyzetértékelését azzal indította, hogy 

a nyarat egyértelműen a Fidesz nyerte meg, ezt igazolják a közvélemény-kutatások, elemzések is. 

Hátradőlni azonban nem lehet, hiszen az országgyűlési választásokat megelőző ősszel komoly feladatok várnak a kormányra és a Fidesz valamennyi képviselőjére.

A miniszterelnök az elmúlt időszak eredményeiről beszélt, elsőként arról, hogy a kormány intézkedéseinek köszönhetően az átlagbér és a minimálbér a többszörösére nőtt, a reálbérek folyamatosan nőnek, így a családok egyre több pénzből tudnak gazdálkodni. Szeptemberben elindult az Otthon Start program, otthonteremtési lehetőséget biztosítva minden első lakásvásárlónak. A fix 3 százalékos lakáshitel ugyan már most hatalmas népszerűségnek örvend, de rengeteg munka van még azzal, hogy minél szélesebb körhöz eljusson, és hatékonyan működjön ez a hitelprogram. – fogalmazott a Fidesz elnöke.

Nem csak az otthonteremtési támogatás, de az adókedvezmények széles köre is segíti a magyar családokat. A már évek óta működő családtámogatási rendszerben megkétszerezik a családi adókedvezményt, most ősztől pedig újabb adócsökkentések segítik a magyar családokat – idézte fel a miniszterelnök az szja-mentesség kiterjesztését a három-, valamint a kétgyermekes anyákra is.

A miniszterelnök ezután rátért arra, hogy melyek azok a veszélyek, amik most Magyarországot, a magyar embereket fenyegetik. Nemrég buktatta le saját magát a Tisza párt azzal, hogy kiderült, brutális adóemelésre készülnek.

A Tisza-adó bevezetése a kormányfő szerint végső soron egy brüsszeli terv része, amelynek keretében Ukrajna támogatását és a háborús készülődést kívánja a tagállamokkal finanszíroztatni az európai elit. 

