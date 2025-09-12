Orbán Viktor: a Tisza-adó nem adószakmai, hanem bizalmi kérdés

„A Tisza-adó nem adószakmai, hanem bizalmi kérdés, a nemzeti konzultáció pedig arról szól, hogy miután az egyik párt belevágta a magyarok képébe, hogy nem fogják megmondani előre, mire készülnek, ezért jobb, ha megkérdezzük az embereket” – jelentette ki a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Orbán Viktor jelezte: a progresszív, többkulcsos adó egy átlagjövedelemnél évente plusz 242 ezer forint elvonását jelentené. A pedagógusok havonta 30 ezerrel, éves szinten 364 ezer forinttal, az ápolók évente 280 ezer forinttal, a rendőrök 154 ezerrel, a katonák 476 ezerrel, az orvosok pedig évi 3 millió 172 ezer forinttal keresnének kevesebbet.

Megjegyezte: a budaiak meg a kertvárosban élők is „készíthetik a bugyellárist”, mert ha jön az ingatlanvagyon-adó, akkor Pasaréten, Rózsadombon, Svábhegyen meg a pesti külső kertvárosi övezetekben „sarc lesz”.

Jobb, ha erről előre beszélünk, ezért kell a konzultációban az erről szóló véleményeket, vitákat kiprovokálni, előre hozni, nehogy azt mondhassák az emberek a választás után, hogy miután a Tisza eltitkolta előlük az igazi szándékait, meg lettek vezetve.

„Ne engedjük, hogy megvezessenek bennünket, előre folytassuk már le ezeket a vitákat”

– mondta.

Orbán Viktor azt is hozzátette, úgy gondolja, hogy a magyar családok és a középosztály még hosszú-hosszú időn keresztül nem lesz olyan erős, hogy lemondhasson arról, hogy csak alacsony adókat fizessen. A magas adó elszegényíti a középosztályt. „Mégiscsak volt 45 év kommunizmusunk, egy zavaros 20 éves átmenetünk, szóval meggyötörte ezt az országot a gazdaság oldaláról is a történelem”, ezért nekünk arra van szükségünk, hogy tiszteletben tartsák mindenkinek a tulajdonát, a jövedelmét, az életét – fogalmazott.