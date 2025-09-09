Orbán Viktor: az Európai Bizottság migrációs politikája elfogadhatatlan

Ez a támadás is azt bizonyítja, hogy az Európai Bizottság migrációs politikája elfogadhatatlan. Ahelyett, hogy megállítanák a migrációt, jogi csűrés-csavarással vannak elfoglalva. A kudarcos migrációs politikájuk vezetett ehhez a támadáshoz. Ez a szexuális erőszak a brüsszeli bürokraták lelkiismeretén szárad

– írta a kormányfő.

Orbán Viktor hozzátette: ez így nem mehet tovább!

Lázadás, lázadás, lázadás!

– zárta üzenetét a miniszterelnök.

Matteo Salvini: ki kell utasítani a magyar turisták ellen erőszakot elkövető marokkóiakat

Kémiai kasztrálást és kiutasítást sürget Matteo Salvini olasz miniszterelnök-helyettes, a Liga párt vezetője azokkal a marokkóiakkal szemben, akik magyar turisták ellen követtek el erőszakot Szicíliában.

Az Instagramon közzétett posztjában Salvini az olasz televízió honlapjáról a témával foglalkozó írás címlapját osztotta meg, és azt írta:

Zéró tolerancia: kémiai kasztrálás és kiutasítás!

A Liga – szicíliai tartományi képviselőjének útján – hétfőn már állást foglalt az elkövetők szigorú megbüntetésének ügyében, és halaszthatatlan prioritásnak nevezte a biztonság megteremtését Szicíliában. Vincenzo Figuccia a tartományi testület fellépését sürgette a magyar nőket ért erőszak miatt, és kijelentette, Szicília nemet mond arra, hogy területét Európa migránstáborává züllesszék, és képtelen legyen védelmet nyújtani az ott élőknek és azoknak, akik nyaralni vagy munkavégzés miatt érkeznek.

A párt két európai parlamenti képviselője, Susanna Ceccardi és Raffaele Stancanelli hétfőn közös közleményt adott ki, amely szerint a magyar turisták elleni erőszak „a katasztrofális migrációs politika következménye”. Leszögezték: „azonnali irányváltásra van szükség: a migránsok visszatérésére hazájukba, hatékony kiutasításra, egyértelmű szabályokra az Európába belépők számára, szélesebb hatáskörre és több forrásra a Frontex részére”.