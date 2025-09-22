54 perce
Orbán Viktor: Magyarország senkinek nem adott felhatalmazást arra, hogy a nevében háborút viseljen (élő)
A kormányfő a napirend előtti felszólalásában közölte, nem látja az EU-ban azt a megújulási képességet, amelyre szüksége lenne.
Orbán Viktor miniszterelnök azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. március 24-én
– Alkotmányos szokásunk, hogy a kormány beszámol a két ülésszak között hozott döntésekről – fogalmazott Orbán Viktor az Országgyűlés őszi ülésszakának nyitónapján.
A miniszterelnök felszólalását azzal kezdte, hogy 45 évvel Farkas Bertalan űrutazása után Kapu Tibor repítette Magyarországot magasra. A kormányfő gratulált Kapu Tibornak, a szakembereknek, a kormányzati vezetőknek, méltatta Ferencz Orsolya miniszteri biztos munkáját.
Összesen húsz országnak sikerült legalább két űrhajóst feljuttatnia a világűrbe. Tehát benne vagyunk a világ tíz százalékát tömörítő klubban
– tette hozzá.
Az európai politikáról elmondta, hogy a háború, a migrációs nyomás, valamint egy technológiai forradalom állítja kihívás elé Európát. Mint jelezte, a nyugati világban már elszoktak attól, hogy az Egyesült Államok elnöke betartja az ígéretét, márpedig Donald Trump ígéretéhez híven megkezdte a kereskedelmi világrend mély átalakítását. Azt is újdonságnak nevezte, hogy a Kína és a globális dél országai felvették a kesztyűt és erőt, valamint szervezettséget mutatnak. Kiemelte, hogy India szorosabbra fűzte a viszonyát a kínai-orosz tengellyel, aminek hatása lesz a magyar gazdaságra is.
A kormányfő emlékeztetett, Ursula von der Leyen azt mondta: az EU háborúban áll, így hadigazdálkodásra van szükség. A magyar kormány ezzel szemben versenyképességet szorgalmaz. A bizottság elnöke elmondta azt is, hogy nem lesz fordulat migrációs politikában, az ukrán csatlakozási folyamat sürgetését pedig fenntartja Brüsszel.
A miniszterelnök kifejtette:
Magyarország senkinek nem adott felhatalmazást arra, hogy a nevében háborút viseljen. Magyarország senkivel nem áll háborúban, így a nevében nem is járhatnak el. Az uniót erre nem használhatják, amíg egyetlen ország is elleni azt.
Orbán Viktor kifejtette, Magyarország három és fél éve mondja, hogy a háborúra nincs fegyveres megoldás, csakis diplomáciai. Az viszont van, ezért Magyarország szorgalmazza az uniós-orosz találkozót is. Tájékoztatott: az uniós pénzalapokat teljesen felemésztené Ukrajna, Magyarország pedig támogatottból befizetővé válna.
A kormányfő az energiabiztonságról szólva elmondta, a nyár elején a Barátság kőolajvezetéket támadás érte.
A miniszterelnök elmondta, hogy Magyarországon mindenki érti, hogy a rezsicsökkentés fenntartásához elengedhetetlen az orosz gáz és kőolaj. A kormány döntéseinek köszönhetően 2025-ben a legolcsóbb gáz és áram árakat tudják biztosítani a magyar családoknak.
Kitért arra is, hogy nem sikerült visszavonatni Brüsszelben a migrációs paktumot, azt továbbra is hazánkra akarja erőltetni Brüsszel.
Ismertette, hogy a parlamenti baloldal és a Tisza Párt is támogatja a migrációs paktumot. De azt a magyar kormány ellenzi – tette hozzá a kormányfő.
Emlékeztetett, hogy hazánk tíz éve védekezik az illegális migrációval szemben. Látható, hogy nyugaton számos nagyvárosban összeomlott a közbiztonság, ezzel szemben Magyarország a béke és biztonság szigete.
Megjegyezte, hogy Brüsszel naponta egymillió euróra bünteti Magyarországot, amiért nem engedünk be migránsokat. A Tisza Párt és a DK bejelentette, hogy teljesítené Brüsszel követelését – tette hozzá.