Orbán Viktor: Harcosok klubja edzőtábor – folytatjuk! (videó)
Szombaton és vasárnap Sátoraljaújhely adott otthont a Harcosok Klubja első edzőtáborának, amely iránt hatalmas volt az érdeklődés.
Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala
Hétvégén tartották meg Sátoraljaújhelyen a Harcosok Klubja első edzőtáborát, amelyre a vártnál jóval többen jelentkeztek. A programon részt vett Orbán Viktor miniszterelnök, Lázár János építési és közlekedési miniszter, Orbán Balázs politikai igazgató és Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója is.
A kormányfő egy videót osztott meg az eseményről a közösségi oldalán, amiből jól látszik, milyen közvetlen hangulatban telt a hétvége. Szombat este is rengeteg szelfi készült Orbán Viktorral.
Harcosok klubja edzőtábor – folytatjuk!
– írta a videóhoz a kormányfő.