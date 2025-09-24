1 órája
Orbán Viktor: kiállunk Pál atya mellett
Kiállunk Pál atya mellett!
– közölte Orbán Viktor a Facebook-oldalán. A miniszterelnök egy képgalériát is posztolt ezzel a címmel arról a szentmiséről, amelyet zerán ese tartottak a Ferenciek terén, miután a Hadházy Ákos ellenzéki politikus szervezte kedd esti demonstráció során szóbeli inzultus érte az idős ferences szerzetest, Pál atyát. Most erre reagálva a békéért és a szeretetteljes közösségért imádkoztak a hívek.
Mint ismert, Hadházy Ákos és hívei tegnap bementek a budapesti Ferenciek terén álló templomba, hogy számonkérjenek egy papot azért, hogy miért harangozott. A politikus hívei eközben egyházellenes rigmusokat skandáltak, de felhangzott a „mocskos Fidesz” is. Hadházyék szerint az egyházi ember a harangozással akarta megzavarni a tüntetésüket.
A miniszterelnök korábban egy videót is közzétett az esetről és az arról alkotott véleményéről, rámutatva, hogy „sötét időket idéző sötét időket” élünk. Arra kérte az embereket, hogy „állítsuk meg a gyűlölet erőit”.