Orbán Viktor: mi tiszta lapokkal játszunk

Orbán Viktor a közösségi oldalán jelezte: vasárnap egész nap élő közvetítés lesz Kötcséről.

Már hagyománynak számít, hogy a kormánypártok minden évben Kötcsén kezdik meg az őszi politikai szezont. Ez idén sem lesz másképp. A miniszterelnök azonban korábban arra figyelmeztetett, hogy az idei év mégis csak más lehet az eddigiekhez képest, ugyanis idén Magyar Péter is Kötcsére hívta követőit, ahol elmondása szerint nagy bejelentésre kászül. Orbán Viktor szerint csak a balhé miatt akar Magyar Péter Kötcsére menni. A miniszterelnök úgy vélekedett, hogy csak a provokáció és a balhé maradt a Tisza Pártnak, miután lebuktak az adóemelési terveikkel.