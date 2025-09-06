Orbán Viktor új részleteket árult el Kötcséről

Amíg az adóemelési botrányba keveredett Magyar Péter mozgalma provokatív módon Kötcse főterére szervezett demonstrációt, vasárnap Orbán Viktor az idei hagyományos piknik keretében szólal fel. A miniszterelnök a közösségi oldalán így fogalmazott:

Már csak egy nap. Vasárnap, 16h, élőben Kötcséről. Vigyázat, hamisítják!

A Polgári Magyarországért Alapítvány idén már huszonnegyedik alkalommal hívja össze a hazai konzervatív közélet meghatározó szereplőit a Polgári Piknikre, amely a véleményformálók és gondolkodók legnagyobb éves találkozója. Vasárnap egész nap élőben közvetítik a kötcsei találkozót.