Diplomácia
1 órája
Pekingbe érkezett Szijjártó Péter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter megérkezett Pekingbe. Elmondása szerint Magyarország mára a Kelet és a Nyugat találkozási pontjává vált.
Szijjártó Péter megérkezett Pekingbe
Forrás: Szijjártó Péter Facebook-oldala
Megérkezett Kína fővárosába, Pekingbe Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter – derül ki a közösségi médiában közzétett bejegyzésből.
A magyar gazdaság számára az egyik legfontosabb erőforrás éppen az, hogy az elmúlt tíz évben sikerült a Kelet és a Nyugat találkozási pontjává válnunk
– írta a fotókhoz a külügyminiszter.
Ezt kell megőriznünk, pár óra és kezdünk
– zárta bejegyzését Szijjártó Péter.
