Szijjártó Péter: Magyarország a béke előmozdítására kívánja felhaszálni az ENSZ-közgyűlést (videó)

A minisztérium keddi közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy az ENSZ-közgyűlés első napján az sajnos ismételten világossá vált, hogy az európai uniós kollégái ezt a hetet sem a béketeremtésre, a diplomáciai csatornák újranyitására akarják felhasználni, hanem továbbra is a háborús narratívájuk elterjesztésén dolgoznak.

„Ahogy lenni szokott, heteken keresztül ment a trenírozás Brüsszelből, hogy miket mondjunk itt. Kommunikációs elemeket, tárgyalási paneleket osztogattak ki az európai kollégáknak. Már pontosan tudják, hogy nekem nem érdemes ilyet adni, mert egy szuverén ország külügyminisztereként nem a brüsszeli narratíva szerint tárgyalok és nem brüsszeli kommunikációs paneleket mondok itt fel, hanem a nemzeti érdeket képviselem” – szögezte le.

És Magyarország ezt az ENSZ-közgyűlést az európai kollégák többségétől eltérően a béke ügyének támogatására kívánja felhasználni

– tette hozzá.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy a magyar kormány minden olyan kezdeményezést támogatni fog, amely a béke mellett szól, és minden olyat elutasít, amely ez ellen megy.

„Az európai uniós külügyminiszteri tanácsülésen jelen volt többek között az indiai külügyminiszter is, tőle sokat tanulhattak az európaiak, ugyanis ő ugyanúgy elmondta az energiaellátással kapcsolatos kérdéseket a saját szempontjából, mint ahogy mi azt el szoktuk mondani Magyarország szempontjából. Aláhúzta, világossá tette mindenki számára, hogy az energiaellátás kérdése nem politikai, nem ideológiai kérdés, hanem egy egyszerű fizikai kérdés, és világossá tette, hogy olyan intézkedéseket kell hozni, amelyek nyomán India is és a világ valamennyi országa is biztosítani tudja saját maga számára a biztonságos és megfizethető energiaellátást” – tájékoztatott.

„Úgyhogy örülök neki, hogy ma az európai kollégák egy kis ízelítőt kaphattak Ázsiából is arra nézvést, hogy az energiaellátás politikai, ideológiai szempontú beállítása mennyire veszélyes” – jegyezte meg.