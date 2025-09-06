szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Együttműködés

1 órája

Szijjártó Péter: Magyarország és Románia érdekei egybevágnak az energetika területén

Címkék#Románia#energetika#Magyarország#Szijjártó Péter

Magyarország és Románia érdekei teljes mértékben egybevágnak az energetika területén, a két ország ezért ennek mentén a jövőben is szorosan együtt fog működni − írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton a Facebookon.

MW
Szijjártó Péter: Magyarország és Románia érdekei egybevágnak az energetika területén

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nyilatkozik a sajtó képviselőinek a Forma–1-es Magyar Nagydíj napján a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 3-án

Forrás: MTI

Fotó: Vasvári Tamás

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be az új román energiaügyi miniszterrel, Bogdan-Gruia Ivannal folytatott első telefonos egyeztetését követően, hogy az elmúlt években Európa többször szembesült energiaválságokkal, ezért a szomszédokkal való együttműködésnek egyre nagyobb jelentősége van.

Magyarország és Románia mindig is jó együttműködést folytatott az energia terén, Románia kulcsfontosságú partnerünk a biztonságos energiaellátás biztosításában

− húzta alá.

Teljes egyetértésben állapítottuk meg, hogy a két ország nagy segítségére lehet egymásnak ebben a helyzetben, nagymértékben hozzá tudunk járulni egymás energiabiztonságának garantálásához

 − folytatta.

Szijjártó Péter kiemelte, hogy Magyarország és Románia is nagymértékben támaszkodik a nukleáris energiára, és megállapodtak abban is, hogy mindig segíteni fogják egymás erőfeszítéseit, hogy az atomenergiát ne érhesse negatív diszkrimináció a jövőben.

A nukleáris energia képes arra, hogy garantálja hazánk számára az olcsó, biztonságos és fenntartható villamosenergia-ellátást

 − szögezte le.

Majd emlékeztetett, hogy a két ország bővítette a földgáz-összeköttetés kapacitását, ami lehetővé teszi hazánk nagyobb mértékű ellátását délkeleti irányból.

A magyar-román villamosenergia-összeköttetés kapacitása is hamarosan növekedni fog, ami az egész térség áramellátását teszi kiegyensúlyozottabbá

− tudatta.

„Összességében megállapítható, hogy a magyar és a román érdekek az energia területén teljes mértékben egybevágnak, így szorosan együttműködünk ennek mentén a jövőben is” − tette hozzá a miniszter.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu