Tarr Zoltán elkottyantja a Tisza Párt titkait – bemutatjuk a párt alelnökét

Az sem mellékes, hogy Korányiék éppen Magyar Péter politikai színre lépése előtt támogatták meg a DatAdat utódját, azt Estratos Digitalt, csaknem félmilliárd forinttal. Az Estratos pedig gyorsan fel is bukkant Magyar mögött, nem is akármilyen körülmények között. Tavaly február 29-én regisztrálták a Talpramagyarok.hu oldalt, vagyis azt a honlapot, amely az akkor még párt nélküli Magyar Péter közösségét mutatta be. Az oldal adatvédelmi tájékoztatójában az adatkezelők között ott virított az Estratos neve is.

Miután lapunk beszámolt erről, az adatvédelmi tájékoztatóból egyszerűen kitörölték az Estratost. Amikor pedig a kérdéseinkre akkor még válaszoló Magyar Péternek ezt felvetettük, hajmeresztő feleletet adott:

mivel nem akartak érte fizetni érte, ezért az adatvédelmi tájékoztatót egyszerűen átvették máshonnan, így került fel a DatAdat-érdekeltség a honlapjukra. Mint azt később bemutattuk, az Estratos ügyfelei között számtalan közéleti-politikai szereplő van Európában, idehaza ilyen például a noÁr mozgalom.

De ne engedjük el az e-Demokrácia-szálat se! Madarász Csaba egyesülete adja ki a Nyomtass Te Is! nevű kiadványt, amit jellemzően baloldali aktivisták osztogatnak, dobálnak be a postaládákba országszerte. A lapba a kormány és a jobboldal kapcsán pozitív hírek sosem kerülnek be, hazugság viszont annál több. A kiadvány – amely tehát Korányiéktól is kapott pénzt – beállt Magyar Péter mögé, és immár együtt terjesztik a lapot Magyarék propagandanyomtatványával.

A nagyhalak

Arra is térjünk ki, mi is az a Globsec. Önmeghatározása szerint egy pozsonyi székhelyű atlantista agytröszt, nem kormányzati szervezet (NGO), vezetőségében pedig – hogy, hogy nem – ott ül Bajnai Gordon és Varga Zoltán, a Centrál Média tulajdonosa, miközben Korányi Dávid tanácsadó. Évente rendezik meg a Globsec Bratislava Global Security Forumot, ami mára a világ öt legfontosabb biztonságpolitikai konferenciájának egyikévé nőtte ki magát. A szerteágazó tevékenységi körrel rendelkező agytröszt elsősorban manipulatív kutatásaival, elemzéseivel és tanulmányaival próbált meg belenyúlni a magyar belpolitikába a 2022-es választást megelőzően. Azt sugalmazták, hogy hazánk oroszbarát politikát folytat, a Kreml fogságába esett. Míg az Action for Democracy pénzzel és tanácsadókkal, a Globsec kutatásokkal segítette az ellenzéket. Jó tudni azt is, hogy a Globsec mögött áll Soros György hálózata, az amerikai kormány és a NATO is. Vagyis újra Korányi, Bajnai és Soros.

S ha ez nem lenne elég, még egy adalék a globalista bekötéshez. Idén áprilisban Tarr Zoltán Brüsszelben részt vett egy megbeszélésen a magyar külpolitikáról: az Atlantic Council képviselőjével tárgyalt. A szervezet több szálon, anyagilag is kötődik a Soros-családhoz és fegyvergyártókhoz. Korányit – ki mást? - energiadiplomáciáért felelős külsős főmunkatársként foglalkoztatják a szervezetben. Tarr tehát korábban kapcsolatba került a hazai Soros-világ egyik fontos háttéremberével, Madarász Csabával, akinek a szervezete ma már a Tisza kiadványait is terjeszti. Emellett Tarr bekapcsolódott egy olyan agytröszt munkájába, amelyben Bajnai Gordon és Korányi Dávid is ott ül, és gyorsan megjelent Magyar Péteréknél a Bajnai nevével fémjelzett, a választások befolyásolására is képes Estratos nevű cég.

Megbízható globalista csapat

A globalista kapcsolatrendszerét támasztja alá az a névsor is, amellyel Tarr manapság együtt dolgozik. Azzal, hogy Tarrt a Tisza EP-delegációja vezetőjévé tették, az egyik legfontosabb pozíciót, a nemzetközi kapcsolatok kezelését szignálták rá. Tarr nem is akárkit vitt magával. Elsőként Greff Dórát vette maga mellé: a nő korábban emberi jogi önkéntes volt az Amnesty Internationalnél. Másik asszisztense: Makkai-Kovács Anikó, aki az Artemisszió Alapítványnál volt gyakornok, a szervezet rajta van Soros fizetési listáján. Ide sorolható Hajdú Márton is, ő Tarr Zoltán delegációvezetői munkáját segíti. Hajdú egy igazi brüsszelita, kilenc éve dolgozik az Európai Parlamentnek, az elmúlt években a Manfred Weber-féle Európai Néppártnak, de előtte az Európai Bizottságnál is megfordult. Hajdú feladata, hogy segítse a képviselőket integrálni a brüsszeli folyamatokba.

A varsói vonal

Brüsszel mellett fontos Varsó is. Tavaly október 23-án a Tisza rendezvényén felszólalt Michal Wawrykiewicz lengyel EP-képviselő, a politikust Tarr hívta meg Budapestre. Mint kiderült, Wawrykiewicz neve szerepelt a kétes hírű National Endowment for Democracy, vagyis NED kifizetési listáján.

A szervezet amerikai kormányzati pénzekből működik, és hogy mit is csinál, arról elég felidézni a guruló dollárok botránya kapcsán készült magyar nemzetbiztonsági dokumentumot.

Eszerint a NED lényegében a CIA hivatalossá tett megjelenése külföldön.

A lengyel kegyelmi ügy

Visszakanyarodva: Wawrykiewicz keményvonalas globalista és tagja az Európai Néppárt frakciójának. Szorosabb kapcsolatot ápol Donald Tusk lengyel kormányfővel és Manfred Weber néppárti frakcióvezetővel is. Tavaly Poznanban ugyanazon a konferencián adott elő, mint Alex Soros. Érdekes hasonlóság, amire a Kontextus videója mutatott rá, hogy Wawrykiewicz és társasága a jobboldali lengyel elnököt egy kegyelmi üggyel igyekezett megbuktatni – alig egy hónappal azelőtt, hogy a kísértetiesen hasonló akció lezajlott itthon.

Nézzük a sikeretlen akció részleteit! Még 2024 januárjában Andrzej Duda kegyelmet adott két börtönbüntetésre ítélt kormánytisztviselőnek, akik a jobboldali Jog és Igazságosság pártot, a PiS-t erősítették.

A vád szerint törvénytelen módszereket alkalmaztak egy korrupcióellenes akció során, még 2007-ben a korrupcióellenes központi iroda vezetőiként. Csakhogy erős a gyanú, hogy lépre csalták őket, így a köztársasági elnök kegyelmet adott nekik. A lengyel vonal kapcsán érdemes felidézni azt a napokban nyilvánosságra került hangfelvételt, amelyen Tarr Zoltán a kiváló lengyel kapcsolatokról beszélt, méghozzá a már említett Donald Tusk kormányfő nevével fémjelzett globalista csoporttal.

A Tisza Párt alelnöke egy budapesti belső fórumon azt mondta: „Nagyon szoros kapcsolatban vagyunk a lengyelekkel, van egy külön csapat, amelyik ezzel foglalkozik, hogy részben a felkészülésben, illetve most már a másfél év tapasztalatával a lebonyolításban is szerezzünk olyan információkat, olyan tanulságokat, amelyeket itthon, Magyarországon is fogunk tudni használni jó reménység szerint, és így készülünk”. Ez arra a már régóta sejtett forgatókönyvre utal, amelynek értelmében Brüsszel lengyel módra végrehajtott kormányváltást képzel el Magyarországon.

Teljes behódolás Brüsszelnek

Ezt készítik elő az Európai Unió vezetői szorosan együttműködve a Tisza Párttal és azon belül is a Tarr Zoltán vezette EP-delegációval, amelynek persze tagja Magyar Péter pártelnök is. A Tisza EP-képviselői többször bizonyították elkötelezettségüket a Manfred Weber vezette Európai Néppárt iránt. Gyakorlatilag a teljes behódolás politikáját folytatják az Európai Parlamentben. Brüsszelből mozgatják őket, amit Tarr Zoltán meg is erősített a nyilatkozataiban.

Egy Soros-hálózathoz köthető lengyel televíziónak adott interjújában kiállt Ukrajna EU-tagsága mellett, ami ellentétes a magyar érdekekkel, illetve elítélően beszélt arról, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal feltérképezte azt a politikai korrupciós rendszert, amelynek szálai az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségétől, a USAID-től az Európai Unión át a magyar politikáig és a balliberális médiáig érnek. Ehhez elég hozzátenni a napokban kiszivárgott hangfelvételt, amelyen Tarr azt mondta, Magyarországnak fel kell adnia a szuverenitása bizonyos részeit az Európai Unióban és ezt ők örömmel tennék.

Összegezve tehát Tarr nem egy véletlenül megtalált kormányváltást akaró civil, akit elnyomott a hatalom. Ehelyett egy erős liberális hátszéllel rendelkező karrierista képe rajzolódik ki, aki politikai ambícióit előbb a református egyházban próbálta megvalósítani, aztán kapcsolatot alakított ki a sorosista körökkel, hogy végül a kegyelmi botrányon nyerészkedve váljon megkerülhetetlen szereplővé Magyar Péter mellett.

Tarr ezután megbízható összekötő lett a brüsszeli körök felé is.

Az alelnök pozícióját mi sem írja le egyértelműbben, mint az, hogy bár a Tisza legféltettebb titkait mondta mikrofonba, retorzió mégsem éri. De valószínűleg nem is érheti: Tarr Zoltán jelentős szerepet vállalhatott a Tisza létrejöttében és megerősödésében, így Magyar Péter színre lépésében.

Akárhogy is, a Tisza Pártban Magyar Péter bosszúvágya találkozott Tarr Zoltán egyházi múltjával, liberális, a művészvilágba bejáratos családi hátterével, multinacionális-globális kapcsolatrendszerével és a Soros-univerzumbeli helyismeretével.

Borítókép: Tarr Zoltán (Fotó: MTI)