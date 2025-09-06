szeptember 6., szombat

A számok magukért beszélnek

1 órája

Nehézséget jelentene mindenkinek a Tisza-adó bevezetése

Címkék#Tisza-adó#átlagkereset#KSH

A Magyar Nemzet összegzése szerint a megemelt szja-kulcs mindenkit érintene, és senkinek sem lenne előnyös.

Nehézséget jelentene mindenkinek a Tisza-adó bevezetése

Magyar Péter, a Tisza Párt EP-képviselője (b) és Tarr Zoltán, a párt EP-delegációjának vezetője sajtótájékoztatót tart

Forrás: MTI

Fotó: Purger Tamás

Jelenleg mindenkinek 15 százalék személyi jövedelemadót kell fizetnie, függetlenül attól, hogy átlag alatt vagy felett keres. Magyar Péterék a Tisza-adóról kiszivárgott tervek szerint háromkulcsos, progresszív személyi jövedelemadó-rendszert vezetnének be – írja a Békés vármegyei hírportál.

Ennek értelmében az évi

  • 5 millió forint alatti résznél maradna csak 15 százalék,
  • az 5 és 15 millió forint közötti résznél emelkedne 22 százalékra,
  • míg a 15 millió forint feletti résznél megugrana 33 százalékra

a személyi jövedelemadó mértéke. Átver a Tisza Párt, ugyanis Magyar Péter korábban pont a szja csökkentését ígérte.

Kalkulátor segít átlátni a számokat

A KSH adatai alapján a teljes munkaidőben alkalmazásban állók átlagkeresete 2025 első negyedévében – a közfoglalkoztatottak nélkül számolva – 532 ezer forint volt Békés vármegyében. Jelenleg ez havi 80 ezer forintos szja-kötelezettséget jelent. 

Ha azonban megvalósulna a Tisza-adó, akkor 88 ezer forintra ugrana a személyi jövedelemadó mértéke, ami havi szinten 8 ezer, éves szinten közel 100 ezer, négy évre vetítve pedig 390 ezer forintos különbséget jelentene – olvasható a Magyar Nemzet oldalán. 

Egy kalkulátor segítségével egyébként bárki pontosan megnézheti, hogy mennyire fájna neki a Tisza-adó.

Egy átlagos feldolgozóipari bér után évente közel negyedmillió forinttal kellene többet befizetni az államnak a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei lap szerint. Kiemelték, a hegesztők, varrónők, pékmunkások és autóipari dolgozók is a Tisza-adó nagy vesztesei lennének. Soós Attila közgazdász szerint ez egyértelműen rontaná a dolgozók helyzetét.

Ez egyszerű matek. Ha minden sáv magasabb az eddiginél, akkor több pénzt vonnak el, vagyis kevesebb marad a dolgozóknál. Ez nem közgazdasági elmélet, hanem kőkemény valóság

 – fogalmazott a szakértő.

Nőhet a feketemunka aránya, illetve a szakmunkások is buknának a Tisza-adón, ezekről részletesen ITT olvashat.

Kocsis Máté: Tisza Párt miért titkolja az adócsökkentést? (videó)

Kocsis Máté józan gondolkodásra int a Magyar Péter által tett mentegetőzések kapcsán. Mint ismert, a Tisza Párt kormányra kerülése esetén adóemelést vezetne be, ami mélyen érintené a magyar családokat. Magyar Péterék azonban tagadják ezt, és azt állítják: valójában csökkentenék az adókat. A Fidesz frakcióvezetője felhívta a figyelmet: ha valóban így terveznek, miért mondták politikusaik többen, hogy a választásokig nem szabad beszélni a témáról?

A Magyar Nemzet teljes cikke ITT olvasható. 

Lázár János feketén-fehéren a Tisza-csomagról (videó)

A Tisza adócsomagjával visszajutunk oda, ahol voltunk 2010 előtt: feketefoglalkoztatás – mondta Lázár János miniszter, aki szerint visszajutunk oda, hogy zsebbe kell fizetni a munkavállalókat, mert a munkaadók, a kis- és középvállalkozások nem győzik fizetni őket legálisan.

A Magyar Nemzet teljes cikke ITT olvasható el. 

