A Tisza-adó a magyar katonáknak is komoly érvágás lenne (videó)
A Tisza Párt hatalomra kerülése esetén adót emelne és ezzel pénzt venne el a katonáktól, de nem fogjuk hagyni, hogy tönkretegyék a katonákat és a családjaikat – jelentette ki a honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán szerdán közzétett videójában.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf arra a kérdésre, hogy mit gondol a Tisza Párt adótervéről, azt mondta: „reped a máz a Tisza-blöffön”. "
Hiába üzenget a Ruszin nevű emberük folyamatosan a hadseregnek, hetet-havat ígérgetve, a valóság most jött elő
– fogalmazott.
A miniszter kiemelte:
a Tisza, ha hatalomra kerülne, adót fog emelni. És, ha adót fog emelni a Tisza, az pénzt venne el a magyar katonáktól, az állomány minden csoportjától, a legénységtől, az altisztektől és a főtisztektől egyaránt
– tette hozzá.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf úgy fogalmazott:
itt jött el az igazság pillanata, bemondták, hogy mire készülnek. Hiába titkolóznak, hiába hazudoznak reggel, este meg éjjel, a legjobb baloldali hagyományokat folytatva.
„Szerintük egy nyert választás után mindent lehet, de mi nem fogjuk hagyni, hogy a Tisza Párt tönkretegye a katonákat és a családjaikat”
– jelentette ki a honvédelmi miniszter.