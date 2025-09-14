szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Minden pénzt Ukrajnának!

2 órája

Kiderült, ezért növelnék az adókat Magyar Péterék

Címkék#Tisza Párt#Tarr Zoltán#Tisza-adó#Ukrajna#adóemelés#Magyar Péter#Ursula von der Leyen

Napok óta a Tisza-adóról szólnak a hírek, egy kiszivárgott belső dokumentum szerint Magyar Péterék a személyi jövedelemadó jelentős növelését tervezik, de szó van a társasági adó emeléséről és a rezsicsökkentés eltörléséről is. Sokan foglalkoztak a témával, de eddig még senki sem tette fel a kérdést: miért akar a Tisza Párt komoly összegeket elvonni a magyar családoktól? Hova kell a pénz? A héten a válasz is kiderült: Ukrajnának akarják adni.

MW

Adóemelések, a rezsicsökkentés eltörlése, a 13. havi nyugdíj megszüntetése, általános megszorítások – egyre durvább részletek derülnek ki a Tisza-csomagról. Magyar Péterék teljes átverésre készültek a magyar emberekkel szemben. Óriási összegeket vennének el a magyaroktól, a héten világossá vált, hogy miért: Ursula von der Leyen évértékelő beszéde után nyilvánvaló, Brüsszel minden pénzt az ukránoknak akar adni, ezért kell elvenni a magyaroktól. Erre kell a Tisza-adó. Mindenki azt kérdezte: mire kell a pénz? Kiderült: Ukrajnára – írja cikkében az Ellenpont.

MAGYAR Péter; TARR Zoltán
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke egy korábbi sajtótájékoztatón az Európai Parlament strasbourgi épületében
Fotó: Purger Tamás / Forrás: MTI

Az írás hangsúlyozza, hogy

a magyar gazdasági helyzet egyáltalán nem indokolja a Gyurcsány-korszakra emlékeztető drasztikus lépéseket. A magyar költségvetés a háborús helyzet ellenére stabil, a kormány az elmúlt hónapokban több családtámogatási tételt is bevezetett, a GDP-s kilátások pedig a 2026-os évre vonatkozóan kedvezőek. 

A Tisza vezetői próbálták eltitkolni, hogy átverésre készülnek. Elég csak a párt alelnökének, Tarr Zoltánnak az elszólására gondolni: a politikus arról beszélt egy nem sajtónyilvános fórumon, hogy nem mondhat el mindent a terveikről, mert akkor megbuknak.

Mostanra kitisztult a kép: Magyar Péterék Brüsszel követeléseit teljesítik. Képviselőik innen kapják a havi többmilliós fizetésüket, és több pártrendezvényt is az uniós kasszából fizettek. Ráadásul Magyar Péter a mentelmi jogáért is reszket, hiszen a tavaly ellopott telefon miatt bíróság elé kerülne, ha Ursula von der Leyen és Manfred Weber nem védené meg.

A Tisza politikusai abban a Európai Néppárti frakcióban (EPP) ülnek, amely Ursula von der Leyen személyében a bizottsági elnököt adja, azaz az uniós irányvonalat meghatározza. A politikában mindig ára van a támogatásnak: a Tisza rendre kénytelen kiszolgálni Von der Leyenék akaratát. A Tisza uniós képviselői ezért feszítettek ukrán pólóban, ezért támogatják különböző trükkökkel Ukrajna uniós tagságát.

Most kiderült: az is feladatuk, hogy minden támogatást megszerezzenek Ukrajnának, még úgy is, hogy a magyar adófizetőktől kell elvenni hozzá a pénzt.  
„Európa harcban áll. Egy egységes kontinensért harcol, ahol béke uralkodik. A szabadságáért és a függetlenségéért. Értékeinkért és demokráciáinkért. (...) Ne legyenek kétségeink: a harc tétje a jövőnk” – adta ki évértékelő beszédében a parancsot az Európai Bizottság elnöke, aki még azt is hozzátette, hogy „Ukrajna szabadsága Európa szabadsága”.

A háborús pszichózisban lévő bizottsági elnök szóba sem hozta az egész kontinenst sújtó gazdasági és rezsiválságot, vagy éppen a szankciós politika hatástalanságát. Helyette egy kemény hangvételű háborús beszédet mondott, és saját legnagyobb problémájának újra Ukrajna katonai konfliktusát nevezte. A beszédben 37-szer említette meg Ukrajnát vagy Zelenszkij ukrán elnököt.

Senki sem tett Ukrajnáért annyit, mint Európa. Eddig közel 170 milliárd euró összegű katonai és pénzügyi támogatást nyújtottunk. De többre lesz szükség

– mondta ki a lényeget Ursula von der Leyen, aki a közös uniós költségvetésből még az eddigi elképesztő összegnél is több forrást biztosítana Volodimir Zelenszkijnek.

Európa a szabadságért, a függetlenségért és a demokráciáért küzd, ezért elengedhetetlen, hogy Ukrajna megkapja a szükséges fegyvereket és pénzügyi forrásokat

– ezzel az idézettel foglalható össze Ursula von der Leyen beszéde.

Az Ellenpont a továbbiakban arról ír, hogy Ursula von der Leyen ellen több bizalmatlansági indítványt is benyújtottak, ezért is érdeke az Európai Bizottság elnökének, hogy minél több tagállamot állítson a megosztó háborús elképzelései mögé. Magyarország eddig ellenállt a törekvéseiknek, Orbán Viktor kormányfő több alkalommal is vétózott, ezért Brüsszel szándéka, hogy hazánkban egy olyan kormány kerüljön hatalomra, amely hajlandó követni őket a háború kérdésében, és hajlandó lenne anyagilag támogatni Ukrajnát.

Ukrán zászlók a tagállami zászlók helyén az Európai Parlament brüsszeli épülete előtt 2025 februárjában
Fotó: John Thys / Forrás: AFP

Figyelemre méltó része volt Ursula von der Leyen beszédének az is, amikor azt mondta: „az együtt szavazás, az egyetértés, az egyhangúság béklyóját le kell dobni”. Ezzel egyértelműen Orbán Viktorra és a magyar kormányra utalt, ugyanis nélkülük már eddig is minden pénzt megkaphatott volna Ukrajna. A Tisza Pártnak ez is a feladata lenne: lemondani a vétó lehetőségéről, arról, hogy a magyar érdekeket képviseljék. Lényegében erre utalt Tarr Zoltán tiszás alelnöknek a magyar önrendelkezés és az Európai Unió viszonyáról napvilágot látott önleleplező nyilatkozata is.

Ezeket a megszorításokat jelentené a Tisza-adó

Az Ellenpont cikke Ursula von der Leyenék akaratával magyarázza tehát, hogy Magyar Péterék megszorításokat terveznek a választás utánra. A cikk egyúttal emlékeztet arra is, hogy a párt politikusainak és szakértőinek elszólásai alapján miből is állna a Tisza-csomag:

  • Jövedelemadó-emelés: Előbb az Index írta meg, hogy a Tisza progresszív, többkulcsos jövedelemadót szeretne bevezetni. Ezt alátámasztotta a Mandiner által az etyeki fórumról nyilvánosságra hozott felvétel is, ahol Dálnoki Áron a párt gazdasági szakértője és Tarr Zoltán alelnök erről értekezett. 
  • Rezsicsökkentés eltörlése: Az Ellenpont számolt be elsőként arról, hogy a szintén a Tisza tanácsadójának állt Surányi György a Rákosmenti Tisza fórumon elmondta, hogy „lehet egy olyan pillanat, amikor azt lehet mondani, hogy meg lehet kérdőjelezni a rezsicsökkentést”.
  • Anyák adómentességének eltörlése: Surányi György és Petschnig Mária Zita által szorgalmazott lépés az édesanyák adómentességének eltörlése is. Ahogy az Ellenpont nyilvánosságra hozta, Surányi a fenti rákosmenti fórumon elmondta az anyák adómentességéről, hogy „azonnal hozzá kell fognia ennek a szerkezetnek a változtatásához”.
  • 13. havi nyugdíj eltörlése: Petschnig Mária Zita, a Tisza másik tanácsadója fejtette ki, hogy nem értenek egyet a 13. havi nyugdíjjal. 
  • Áfacsökkentés elmarad: Dálnoki Áron mondta el a Tisza etyeki rendezvényén, hogy „felelőtlenség” az áfacsökkentés ígérgetése. De hasonlóan nyilatkozott Surányi György tanácsadó is, aki elmondta, hogy amennyiben megvalósulna az áfacsökkentés, akkor az azoknak a gazdagoknak biztosítana 200-szoros támogatást, akik „napi két kiló bélszínt esznek”, azokkal szemben, akik csirkefarhátot fogyasztanak. Ez azért érdekes, mert az áfacsökkentésre hivatkozva emelnének más adókat – de még a saját (egyébként értelmetlen és káros) ígéretüket sem akarják betartani.
  • 1000 forintos benzinár: A Századvég számolt be arról, hogy a Tisza energiapolitikai tervei, amelyek a brüsszeli elvárásoknak megfelelően az orosz energiahordozókról való teljes leválást mozdítják elő, 1026 forintos benzinárat, 1051 forintos gázolajárat okoznának
  • Társasági adó emelése: Az Index írt arról csütörtökön, hogy a Tisza Párt az eddig 9 százalékos társasági adót 16 százalékra szeretné emelni. Emellett háromkulcsos nyereségadót – 20, 30 és 40! százalékos kulcsokkal – vezetne be a Tisza. Ezt a gondolotot erősíti a párt tanácsadójának, és támogatójának, Raskó Györgynek az Ellenpont12 által nyilvánosságra hozott elszólása, amely szerint a Tisza rejtélyes programja épp a társasági adót érintené az SZJA mellett.

Az Ellenpont cikkét további részletekkel IDE KATTINTVA tudja elolvasni.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu