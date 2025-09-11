3 órája
A saját szállodája leplezte le a Tisza Párt új alelnökét
Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt új alelnöke azt állította, hogy egy állami cég a politikai szerepvállalása miatt mondta vissza foglalásukat az egyik szállodájában, ám hamar kiderült: szavai nem felelnek meg a valóságnak.
Forsthoffer Ágnes, a Tisza Párt új alelnöke
A Tisza Párt új alelnöke, Forsthoffer Ágnes azt próbálta elhitetni Magyar Péter híveivel, hogy egyik szállodájában egy állami vállalat mondta vissza foglalását, miután ő nyilvánosan kiállt a pártelnök mellett. A történetet úgy állította be, mintha ezzel komoly anyagi kár érte volna a céget.
Csakhogy hamar kiderült:
Forsthoffer állításai nem felelnek meg a valóságnak. Vagy nem ismeri a saját szállodájának foglalási feltételeit, vagy szándékosan próbált hangulatot kelteni a kormány ellen. Még a saját szállodája is cáfolta őt.
A lebukásról Deák Dániel osztott meg videót a közösségi oldalán. A Magyar Nemzet emellett megkereste a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségét is, hogy egyértelműen tisztázza az ügyet. A lap értesülései szerint egyébként a TV2 lehetett az a cég, amelynek foglalásáról Forsthoffer beszélt – ők azonban másképp emlékeznek a történtekre.
Magyar Péter új alelnöke azt állította, hogy a rendezvényt felsőbb utasításra 16 órával az esemény kezdete előtt mondta le a cég, mindezt egy nappal az után, hogy a Tisza-vezért bemutatta őt, mint új alelnöke.
