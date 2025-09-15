A magyarok nagy többsége elutasítja a Tisza Párt megszorító terveit

További megszorításként a Tisza Párt eltörölné a családi adókedvezményeket, valamint a fiatalokat és édesanyákat támogató adócsökkentéseket is. Ez több százezer magyar háztartás helyzetét rontaná jelentősen. Egy etyeki rendezvényen a párt alelnöke, Tarr Zoltán maga is utalt arra: az adóemelésről nem szabad nyíltan beszélni a kampányban, mert az választási vereséget hozna. „Előbb meg kell nyerni a választást, utána mindent lehet” – fogalmazott.

A párt energiapolitikai elképzelései szintén heves ellenállást váltanak ki. Magyar Péter augusztus 20-án bejelentette, hogy kormányra kerülve leválasztaná Magyarországot az orosz energiahordozókról, ezzel teljesítve Brüsszel egyik legfontosabb elvárását. Bár a politikus szerint ez nagyobb függetlenséget hozna, szakértők szerint az intézkedés súlyos következményekkel járna: romlana az ellátásbiztonság, és drasztikusan nőnének az árak.

A Századvég számításai alapján az orosz energiahordozók betiltása a lakossági rezsiköltségeket a jelenlegi három és félszeresére emelné. Ez egy átlagos háztartás esetében évi 510 ezer forintos pluszterhet jelentene, miközben az üzemanyagárak ezer forint fölé is emelkedhetnének.