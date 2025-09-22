Brutális ütést mérne a magyar vállalkozásokra a Tisza Párt

Túl sok pénzzel támogatja az állam a vállalkozásokat, éppen ezért a teljes magyar támogatáspolitikát felülvizsgáltatná a Tisza Párt új gazdasági frontembere, Kármán András egy kiszivárgott prezentáció szerint – írja a Magyar Nemzet a Mandiner cikkére hivatkozva. A lap birtokába kerültek Kármán a Corvinus egyetemen tartott előadásának diái. Az előadást mindössze egyetlen nappal azután tartotta a közgazdász, hogy Magyar Péter bemutatta őt a párt kötcsei rendezvényén.

A Tisza Párt gazdasági arca szerint a keresletvezérelt növekedési modell csak inflációt és növekvő költségvetési hiányt generált. Szerinte az alacsony adók és adókedvezményekkel való kompenzálás elhibázott döntés.

Kármán arról beszélt, hogy régiós összehasonlításban „kiugró mértékű a vállalatoknak nyújtott transzferek aránya, amit csak részben magyaráznak az EU-s támogatások”.