A Tisza nyíltan a rezsicsökkentés ellen fordult

A kormány szerint olcsóbb az energia

A kormány álláspontja szerint a rezsicsökkentésnek köszönhetően a magyar családok többsége a legolcsóbb lakossági energiatarifát fizeti az EU-ban.

Az energiapolitika eredményeire hivatkozva a kabinet azt hangsúlyozza, hogy a Tisza Párt elhallgatja ezeket a tényeket, miközben Brüsszelben már ígéretet tett az uniós, árnövelő irányelvek átvételére.

Adóemelési tervek is előkerültek

A kormányközeli értékelések szerint a rezsicsökkentés eltörlésével párhuzamosan a Tisza adóemelésekre készül.

A pártvezetők nyilatkozataira és kiszivárgott dokumentumokra hivatkozva azt állítják: többkulcsos személyi jövedelemadó, 25 százalékos társasági adó, valamint sávos tőkejövedelem-adó szerepel a tervek között. Ezek a változtatások nemcsak a magas keresetűeket, hanem az átlag alatti jövedelműeket is sújtanák.

