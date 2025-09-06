szeptember 6., szombat

1 órája

Tisza-adó: a magyarok többsége arra számít, hogy a Tisza Párt megemelné a lakossági adóterheket

Címkék#Tisza Párt#Tisza-adó#adóemelés#Magyar Péter#Alapjogokért Központ#felmérés

Az Alapjogokért Központ frissen publikált felmérése szerint a felnőtt magyar lakosság csaknem kétharmada attól tart, hogy a 2026-os választások után a Tisza Párt megemelné az adóterheket. A kutatás arra is rámutat: a megkérdezettek nem hisznek Magyar Péter kommunikációjának, valósnak tartják a Tisza-adó bevezetését.

MW
A felmérés szerint a felnőtt magyarok többsége nem hisz Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének

Fotó: Hatlaczki Balazs

A felnőtt magyarok 63 százaléka arra számít, hogy

 a Tisza Párt a 2026-os választások után megemelné a lakossági adóterheket

 – derül ki az Alapjogokért Központ közvélemény-kutatásából. 

A felnőtt magyarok többsége arra számít, hogy a Tisza Párt a 2026-os választások után megemelné a lakossági adóterheket 
Forrás: Alapjogokért Központ

Mindez azt jelenti, hogy

a megkérdezettek nem hisznek Magyar Péter kríziskommunikációjának, ellenben a többkulcsos jövedelemadót propagáló – és a családtámogatási rendszert megszüntető – sajtóba kiszivárogtatott javaslatot tartják valósnak.

Tarr Zoltán etyeki beszéde mindezt alátámasztotta: a párt alelnöke maga ismerte el, hogy terveik szerint előbb „választást kell nyerni, utána mindent lehet” – idézi fel a Magyar Nemzet. 

A lap rámutat, hogy a Tisza Párton párton belüli óriási feszültségek vannak, több Tisza-sziget is megszűnt. 

A pártok gőzerővel készülnek az őszi politikai szezonkezdésre, az Alapjogokért Központ elemzése szerint

a kormánypártok Orbán Viktor vezetésével uralták a közéleti napirendet és megnyerték a nyarat: 

A Tisza Pártra ezzel szemben rájárt a rúd – hívja fel a figyelmet a cikk, amit ide kattintva olvashat el. 

