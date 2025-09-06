1 órája
Tisza-adó: a magyarok többsége arra számít, hogy a Tisza Párt megemelné a lakossági adóterheket
Az Alapjogokért Központ frissen publikált felmérése szerint a felnőtt magyar lakosság csaknem kétharmada attól tart, hogy a 2026-os választások után a Tisza Párt megemelné az adóterheket. A kutatás arra is rámutat: a megkérdezettek nem hisznek Magyar Péter kommunikációjának, valósnak tartják a Tisza-adó bevezetését.
A felmérés szerint a felnőtt magyarok többsége nem hisz Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének
Fotó: Hatlaczki Balazs
A felnőtt magyarok 63 százaléka arra számít, hogy
a Tisza Párt a 2026-os választások után megemelné a lakossági adóterheket
– derül ki az Alapjogokért Központ közvélemény-kutatásából.
Mindez azt jelenti, hogy
a megkérdezettek nem hisznek Magyar Péter kríziskommunikációjának, ellenben a többkulcsos jövedelemadót propagáló – és a családtámogatási rendszert megszüntető – sajtóba kiszivárogtatott javaslatot tartják valósnak.
Tarr Zoltán etyeki beszéde mindezt alátámasztotta: a párt alelnöke maga ismerte el, hogy terveik szerint előbb „választást kell nyerni, utána mindent lehet” – idézi fel a Magyar Nemzet.
A lap rámutat, hogy a Tisza Párton párton belüli óriási feszültségek vannak, több Tisza-sziget is megszűnt.
A pártok gőzerővel készülnek az őszi politikai szezonkezdésre, az Alapjogokért Központ elemzése szerint
a kormánypártok Orbán Viktor vezetésével uralták a közéleti napirendet és megnyerték a nyarat:
- a Harcosok Klubja után létrehozták a Digitális Polgári Köröket;
- az édesanyák szja-mentességén túl szeptember 1-jétől elindították az Otthon start programot;
- a miniszterelnök pedig több kiemelten fontos podcast műsorban jelent meg, sőt, Donald Trump is felhívta, hogy az orosz–ukrán konfliktus kezelésében kikérje a véleményét.
