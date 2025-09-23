szeptember 23., kedd

Tekla névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fontos megállapodások

42 perce

Történelmi diplomáciai látogatásra készül Magyarország

Címkék#brunei szultán#Szijjártó Péter#MOL#Kuba

Szijjártó Péter közösségi oldalán jelentette be: először érkezik Magyarországra Hassanal Bolkiah, Brunei szultánja. A külgazdasági és külügyminiszter elmondta, hogy legutóbb Dunakeszin tárgyaltak Dato Erywan Pehin Yusof külügyminiszterrel munkavacsora keretében, majd New Yorkban véglegesítették a látogatás részleteit.

MW
Történelmi diplomáciai látogatásra készül Magyarország

Dato Erywan Pehin Yusof, Brunei külügyminisztere és Szijjártó Péter

Forrás: Facebook

„Ez a tárgyalás is eredményes volt. A történelem során először fog a brunei szultán Magyarországra látogatni!” – kezdte bejegyzésében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Dato Erywan Pehin Yusof külügyminiszterrel legutóbb Dunakeszin találkoztunk munkavacsora keretében, most pedig New Yorkban tárgyaltunk, majd véglegesítettük a részleteket. Szeretettel várjuk Hassanal Bolkiah szultánt!

– tette hozzá.

Pakisztán továbbra is támogatja a Mol munkálatait

„A Mol legtávolibb érdekeltsége Pakisztánban van, ahol egy nagyon komoly mezőn végeznek munkálatokat. 
A jó politikai kapcsolat ilyenkor kulcskérdés, és Mohammad Ishaq Dar miniszterelnök-helyettes és külügyminiszter arról biztosított, hogy Pakisztán továbbra is teljes mellszélességgel támogatja a projektet” – jelentette be a külügyminiszter közösségi oldalán.

Fontos gazdasági kapcsolat alakul Kubával

Szijjártó Péter New Yorkból jelentette be, hogy Magyarország kész kölcsönösen előnyös együttműködést kialakítani Kubával.

A külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon azt írta: „Mivel nyitott, exportorientált gazdaság vagyunk és mindig keressük az együttműködési lehetőségeket, ennek eredménye, hogy újabb exportnövekedést regisztrálhatunk Kubával, ugyanis a bábolnai csirkére egyre jelentősebb a kereslet a karibi országban.”

Van mire alapozni a további együttműködést Bruno Rodríguez Parrilla külügyminiszterrel

– zárta bejegyzését Szijjártó Péter.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu