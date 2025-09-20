1 órája
Ukrajna új bevételi forrása: Zelenszkij fegyverekkel üzletel
Volodimir Zelenszkij videóüzenetében jelentette be, hogy Ukrajna 2026-tól fegyvereket kezd exportálni, hogy az Oroszország elleni védelem költségeit finanszírozza.
Volodimir Zelenszkij
Forrás: AFP/ Ukrán Elnöki Sajtószolgálat
Zelenszkij szerint bizonyos ukrán fegyverekből – például tengeri drónokból és tankelhárítókból – túltermelés van.
Egyik példa erre a tengeri drónok, amelyekben a világ számít ránk, és amelyekből túltermelésünk van, valamint a tankelhárító fegyverek és néhány más típusú fegyver
– mondta Zelenszkij.
Ukrajna nem fog jótékonykodni a fegyverekkel, és azoknak segíteni, akik nem törődnek Ukrajnával
– szögezte le az elnök, hozzátéve, hogy az exportot szigorúan ellenőrzik, hogy ukrán technológiák ne jussanak Oroszország vagy szövetségesei kezébe - olvasható a Magyar Nemzet oldalán.
