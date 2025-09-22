2 órája
Vitályos Eszter: a családok számára óriási veszteségeket okozna a Tisza-adó bevezetése (videó)
A Harcosok órája hétfőn két politikust látott vendégül: elsőként Vitályos Eszter kormányszóvivő mondta el a gondolatait a baloldali újságírásról, illetve a hétvégi DPK-gyűlésről, majd Sztojka Attila államtitkár következett, aki arról is beszélt, hogy a baloldal szalonrasszista magatartást tanúsít.
Vitályos Eszter és Németh Balázs a Harcosok órája műsorban
Forrás: Facebook
Vitályos Eszter kormányszóvivő volt Németh Balázs első vendége: a Harcosok órája című műsorban ezúttal is a legfrissebb közéleti híreket és álhíreket tették helyre.
A műsorban elsőként a vasárnapi józsefvárosi választás, illetve annak baloldali médiavisszhangja került szóba.
Már maga a szóhasználat is sokatmondó, miután úgy fogalmaznak a 444 cikkében, hogy »verte« a kutyapárti jelölt a fideszest
– reagált Vitályos Eszter az időközi választás kapcsán a portál beszámolójára. Ugyanis a megméretésen a Fidesz–KDNP győzött Józsefvárosban, ám a világos eredmény ellenére a 444 egy kamuhírt tett közzé, és azt írta: Kutyapárti jelölt verte a fideszest a VIII. kerületben.
Noha egy óra múlva már frissítették a cikket, és azzal mentegették magukat, hogy egy részeredményt közöltek, a címet még sokáig eredeti formájában hagyták.
Vitályos Eszter szerint ez az úgynevezett vágyvezérelt újságírás.
Németh Balázs és vendége felidézte: nem ez az első baklövése és álhíre a 444-nek, nemrég Ruszin-Szendi Romuluszt próbálták oltalmazni a fegyverviselési botránya kapcsán, és arról írtak, „csupán egy árnyék vetült a volt vezérkari főnök” pulóverére, amely alatt valójában fegyver lapult.
A műsorban a vasárnap esti, a Hősök terén megtartott baloldali tüntetésről is esett szó: Németh Balázs megjegyezte, igencsak furcsának tartja, hogy a gyűlölet ellen tüntettek azok, akik a liberalizmus nevében folyamatosan hergelnek és gyűlölködnek.
Azok a politikai aktivisták álltak színpadra és próbáltak megható dolgokat mondani könnyekkel küszködve, akik egyébként gyalázkodnak, erőszakra buzdítanak és ocsmány posztokat tesznek ki
– fűzte hozzá a kormányszóvivő.
Azzal kapcsolatban, hogy valóban megtelt-e a Hősök tere, mint ahogyan azt a baloldali portálok állították, a műsorban emlékeztettek: maga Nagy Attila Tibor politikai elemző cáfolta ezt az állítást, aki képekkel is bizonyította, hogy nem egészen úgy volt, mint ahogy a baloldali média előadta.
„Ezt megszokhattuk már, hogy jól beállított képeket próbálnak manipulálni” – mondta Vitályos Eszter.
Különösen képmutató a vasárnap esti tüntetés a baloldali aktivistáktól, miután akasztással fenyegették Lázár Jánost vagy a civileket Kötcsén, Amerikában pedig kivégezték Charlie Kirköt.
Az, hogy melyik oldalhoz kötődik a gyűlölet és az uszítás, az én fejemben már réges-rég eldőlt
– jegyezte meg Németh Balázs. Vitályos Eszter szerint már a 2022-es országgyűlési választáson is lehetett tapasztalni, hogy jelen van a politikai erőszak, de most sokkal erősebb. „A Tisza Párt megjelenéséhez kötöm ezt” – mutatott rá, hozzátéve:
A patrióta oldal képviselői korábban is kaptak fenyegetéseket, de ilyen szintű gyűlöletcunamit korábban nem tapasztaltak.
Vitályos Eszter a hétvégi DPK-találkozóról elmondta, felemelő volt együtt énekelni a Himnuszt, és megérti, hogy ez némi izgalmat vált ki a baloldalból. „Óriási ereje volt annak, hogy 12 ezer ember volt együtt jelen” – jelezte.
Csupa mosolygós ember és rengeteg olyan közszereplő volt jelen, aki egyáltalán nem foglalkozik politikával, mégis ott volt
– mondta a kormányszóvivő.
Magyar Péter megjegyzésére, miszerint Orbán Viktor „egy hanyatló politikus”, Vitályos Eszter a következőképpen reagált: „Szeretnék én olyan hanyatló politikus lenni! Bár én sem panaszkodom, de azt az aktivitást és azt a politikai motiváltságot, amit a miniszterelnökön lehet látni, azt keveseken látni” – mondta.
A műsorban szó esett a Tisza-adóról is: Vitályos Eszter leszögezte, nem fogják engedni, hogy a progresszív adót bevezessék. Felidézték azt a közvélemény-kutatást is, amely szerint a tiszások több mint 55 százaléka támogatja is a többkulcsos adórendszer bevezetését.
A Tisza-szimpatizánsok elkezdtek összevissza beszélni, mert nem tudták eldönteni, mi az irány, mások pedig beleálltak, hogy ez a jó irány és az egykulcsos az hülyeség
– sorolta a kormányszóvivő.
Németh Balázs arra is kitért, hogy folytatódik Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza politikusának mosdatása: a baloldali médiumok szerint csupán egy szabálysértési eljárással kell szembenéznie a volt vezérkari főnöknek.
Felidézték, a miniszterelnök kapcsán sokszor felmerült, hogy mit visel a zakója alatt, hogy golyóálló mellényt hord, miközben épp a tiszás nézőközönségnek lenne szüksége golyóálló mellényre, miután Ruszin-Szendi fegyverrel az oldalán jár az emberek között.
Megálljt kell ennek parancsolni, nem lehet hagyni, hogy nézetkülönbségek miatt egymás torkának ugorjanak az emberek
– húzta alá a kormányszóvivő, aki szerint Magyar Péter egy pici figyelemért cserébe bármire képes.
Vitályos Eszter és Németh Balázs a 13. havi nyugdíj kapcsán kifejtette, azt a Bajnai-kormány vette el, a Fidesz pedig visszaadta.
„2010-ben kötöttünk egy szövetséget a nyugdíjasszervezetekkel, ennek minden egyes pontját betartjuk azóta is, ennek volt a része, hogy a 13. havi nyugdíjat visszaadjuk” – közölte Vitályos Eszter, hozzátéve, hogy most fog érkezni a novemberi nyugdíjjal az a kiegészítés, ami az infláció miatt éri az időseket, ez átlagosan 47–51 ezer forint között van. Ugyanakkor már érkeznek az élelmiszer-utalványok is, amelyeket az év végéig lehet beváltani.
A műsor második részében Sztojka Attila, a társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkár volt a vendég.
Az államtitkár elsőként arról beszélt, mennyire fontos, hogy a társadalom különböző szegmensei is hallassák a hangjukat. Példaként elmondta: a hétvégén felemelő érzés volt látni, hogy egy értékrendért áll ki több ezer ember. Beszélt arról is, hogy a Fidesz jelöltje nyert Józsefvárosban.
Mi, akik konzervatív gondolkodásúak vagyunk, fontosnak tartjuk, hogy csendes többség vagyunk, és ebből nagyon komoly hangos többséget kell szervezni, ez volt a hétvégi DPK-találkozó egyik üzenete is
– mondta.
A józsefvárosi időközi választás kapcsán elhangzott: sok a cigány származású lakó a kerületben, és a baloldalon arról írtak, szavazatokat vásárolt a Fidesz.
Az elmúlt 16 évben a baloldal mindig mást okol a saját vereségéért. Nem tartanak önvizsgálatot. A baloldal szalonrasszista magatartást tanúsít, lebecsüli a romákat, amiért a romák képesek megbüntetni ezeket az embereket. A keresztény konzervatív értékrendért a romák kiállnak, ez vitathatatlan tény
– mondta Sztojka, példaként említve a liberális humoristákat és Magyar Pétert is.
Felidézte, hogy a 2022-es választáson a romák által sűrűn lakott településeken a Fidesz nyert, ez is mutatja, hogy a cigányság kiáll a konzervatív értékrend mellett. Kitért arra, a Tisza Párt esetében nem lehet meghatározni az értékrendet. Külföldi befolyással rendelkeznek, roma vonatkozásban pedig látható, hogy azok a romák bukkannak fel Magyar Péter mellett, akik az elmúlt évtizedben a liberális vagy a baloldal mellett tűntek fel. „Ők zsákutcába vezették a roma közösséget” – mondta.
Hozzátette, egy hazugságdömping, egy kész átverés show a Tisza Párt.
Sztojka az átverés egyik példájaként említette a Tiszában aktív Bódis Krisztát.
„Mi a szegénységben élők számát egymillióval csökkentettük, és ugyanennyivel növeltük a dolgozók számát” – hangsúlyozta, felidézve, a baloldali hozzáállás a segélyezésre épült, arra, hogy ne dolgozzanak, inkább várják a postást. De – mint mondta – ez a polgárosodást gátló, elnyomó folyamat nem csak a romákra vonatkozott.
A mi polgárosodási folyamatunk eredménye, hogy egyre nagyobb arányban vannak jelen a romák a felsőoktatásban, a különböző munkaterületeken, hogy egyre több a roma származású polgármester
– mondta Sztojka.
A magyar–cigány ellentétről azt mondta, sok lépést tettek ennek felszámolásáért az elmúlt években. Vannak emberek, akik ezt az ellentétet szándékosan gerjesztik, ez az ellenzék eszköze, mi viszont azért dolgozunk, hogy a cigányság vegye a saját kezébe sorsának irányítását, és nemzetben gondolkodjék maga is. Ez a polgárosodás feltétele, mutatott rá az államtitkár.
A Tisza adóemelési terveiről elmondta, a progresszív adóemelés a cigányságot is érintené. Kifejtette: Tarnazsadányban járt, ahol a közösség a saját kezébe vette az irányítást, van is ott egy cég, ahol több százan dolgoznak, nettó 400 ezer forintot keresnek. „Ez a bruttót nézve bőven belecsúszik a Tisza adóemelési terveibe, azaz, ezeknek az embereknek csökkenne a nettó fizetésük” – mondta, jelezve, ez a bérek versenyhelyzetét is veszélyeztetné.
Sztojka azt is elmondta, ő évek óta járja az országot, és látja, hogy a helyiek ismerik a saját országgyűlési képviselőjüket, nem igaz, hogy a kormány nem ismeri a cigány településeket és nem látogatja azokat.
A droghelyzetről azt mondta, azzal, hogy szigorították a büntetési tételeket, szemben a nyugati liberalizálással, jobb a helyzet. „Ez a fajta droghasználati folyamat visszaszorulóban van, és ezt a folyamatot végig fogjuk vinni. Zéró toleranciát hirdettünk ebben, és láthatók a megtisztulás jelei is. Visszatartó erő a szigorítás, és az, hogy az emberek rájönnek, a drogozással ártanak maguknak, a családjuknak, a környezetüknek” – fogalmazott.
Arra reagálva, hogy egy cigány ember kritikát fogalmazott meg Magyar Péterrel szemben, mire a tiszások gyűlöletcunamit ontottak a közösségi térben a cigányokra, azt mondta, ez a mocskolódás ebből a körből indul ki, ráadásul ezen gyűlölködő magatartás miatt ugyanez a kör azt hirdeti, hogy ez egy rasszista ország, ahol nem szeretik, tisztelik a cigányokat.
Azt látjuk, hogy a csendes többség a mi oldalunkon áll, ők egy normális, fejlődő országot látnak, ezzel szemben a Facebookon arc és név nélkül emberek sértő magatartást tanúsítanak, ami tömegpszichózist okoz. Fontos, hogy a csendes többség egyre hangosabb legyen
– hangsúlyozta Sztojka Attila.