29 perce
A Békemenet erejével érkezett Orbán Viktor az uniós csúcsra
Orbán Viktor a Harcosok Klubjában tett bejegyzésében köszönte meg a Békemeneten való óriási részvételt.
Orbán Viktor Brüsszelben 2025. október 23-án éjszaka
Forrás: MTI
„Fantasztikus volt veletek, köszönöm, hogy eljöttetek minden idők legfontosabb és legnagyobb Békemenetére! Kétszer annyian voltunk, mint a tiszások a háborús meneten, nagy a pánik a túloldalon” – üzente a miniszterelnök a Harcosok Klubja közösségi oldalán - írta a Magyar Nemzet.
A számok önmagukért beszélnek: a magyar emberek elsöprő többsége a békét és a biztonságot választotta, egyértelmű üzenetet küldve Brüsszelnek és a hazai háborúpárti erőknek, élükön a Tisza Párttal.
A Békemenet megkerülhetetlen üzenete: a magyarok békét akarnak
A miniszterelnök világossá tette: a Békemenet erejével érkezett meg a brüsszeli uniós csúcsra, ahol már „mindenki látja, hogy a magyarok békét és biztonságot akarnak. A Békemenet megerősítette a kormány békepárti és biztonságpárti politikáját. A magyarok döntését nem lehet lesöpörni az asztalról. A magyarok döntését mindenkinek tiszteletben kell tartania.”
Mire Orbán Viktor kiért a belga fővárosba, a helyzet drámaira fordult: „Brüsszelben már égett a ház…” – utalt a háborús pszichózisra, amely eluralkodott az európai vezetők körében. A miniszterelnök szerint:
benne vannak a háborúban és a háborús lelkiállapotban nyakig. Folytatni akarják. Mi meg ki akarunk maradni.
Brüsszel a magyarok pénzére pályázik
A küzdelem azonban élesedik. A miniszterelnök rámutatott a háborúpárti erők legfőbb problémájára: „Brüsszel folytatni akarja a háborút, de a pénze elfogyott.” Ezért akarják az „európaiak, a magyarok pénzét” is Ukrajnába küldeni.
Magyar Péter elégedetlen volt pártja október 23-i teljesítményévelA Tisza vezetője szerint sem nyerte meg a napot a pártja.
A cél világos: elvenni a magyarok pénzét. A forgatókönyv pedig a legdurvább: „Ezért kell nekik egy bábkormány, amely a Tisza-adóval és a nyugdíjadóval elveszi a magyarok pénzét.” Azonban a Békemenet és a magyar kormány egyértelműen kijelentette: ehhez „nekünk is lesz néhány szavunk!”
A küzdelem folytatódik:
Harcolunk az igazságért! Harcolj a hazugság ellen! Még 170 nap