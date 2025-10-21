Vezet a Fidesz–KDNP a tapasztaltabb választók körében

A Magyar Társadalomkutató reprezentatív felmérése szerint

a kormánypártok jelenleg 47 százalékon állnak, amely 8 százalékponttal nagyobb tábort jelez, mint a Tisza Párt 39 százalékos eredménye.

Forrás: Magyar Társadalomkutató

Az adatok mélyebb elemzése rávilágít, hogy a pártválasztásnál komoly generációs különbségek figyelhetők meg: mást preferálnak a fiatalok, mint a középkorúak és az idősebbek – írja a felmérést szemléző Magyar Nemzet.

A 18–39 éves korosztályban a Tisza Párt 58 százalékos támogatottságot ér el,

ami arra utal, hogy főként a fiatalabb, politikai tapasztalatokkal kevésbé rendelkező szavazók körében népszerű.

A Fidesz–KDNP ebben a csoportban 29 százalékkal stabil második helyen áll, míg a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 6, a Mi Hazánk Mozgalom 5 százalékos eredményt ért el. A Demokratikus Koalíció ebben a csoportban gyakorlatilag nem mérhető. Egyéb pártokra a korosztály 3 százaléka szavazna.