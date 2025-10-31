33 perce
Karbantartás miatt szombat este leáll az online ügyintézés a KÜNY rendszerében
A Központi Ügyfélregisztrációs Nyilvántartás rendszerében november 1-jén, szombaton este 21 órától karbantartás lesz, ami 16 órán át tart. Ez idő alatt a KAÜ-n keresztüli bejelentkezés és az Ügyfélkapu+ egyes szolgáltatásai nem lesznek elérhetők.
Forrás: Magyar Nemzet
A Magyar Nemzet beszámolója szerint november 1-jén, szombaton 21 órától 16 órán át karbantartás lesz a Központi Ügyfélregisztrációs Nyilvántartás (KÜNY) rendszerében.
Ez idő alatt a KAÜ-n (Központi Azonosítási Ügynök) keresztüli bejelentkezés és az Ügyfélkapu+ szolgáltatásai átmenetileg nem lesznek elérhetők, illetve adatlekérdezések esetében lassulás várható.
A kormányzati tájékoztatás szerint a leállás célja a rendszer karbantartása és stabilitásának növelése, ezért az ügyfeleknek azt javasolják, hogy a karbantartás előtt intézzék el elektronikus ügyeiket.