Két év alatt több mint 12 500 embernek segített az MBH Bank és az Ökumenikus Segélyszervezet

Az MBH Bank két év alatt 12 500 embernek segített a Magyar Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül a Tudatos Segítség Programban – közölte a segélyszervezet.

Mint írták, két éve kezdődött az MBH Bank és az Ökumenikus Segélyszervezet stratégiai együttműködése, hogy közösen dolgozzanak a hátrányos helyzetűek támogatása és a pénzügyi tudatosság fejlesztése érdekében.

A bank 350 millió forintot biztosít, amelyből többek között országos szemléletformáló kampányokat, adománygyűjtő akciókat és az arra rászoruló családokat segítő programokat valósítanak meg.

Az együttműködés részeként indult az MBH Tudatos Segítség Program, amelyben krízistámogatásokkal, energetikai korszerűsítésekkel, valamint pénzügyi edukációval segítik a hátrányos helyzetben élő családokat.

A program eddig összesen 200 millió forinttal járult hozzá a rászorulók támogatásához és ezáltal több mint 12 500 ember kapott közvetlen segítséget, ezen belül 11 ezren kaptak krízistámogatást, 1500-an részesültek hosszabb távú, fenntartható segítő szolgáltatásokban

, amely során energetikai szakértők bevonásával valósult meg az otthonok energiahatékony fejlesztése, például elavult háztartási gépek és nyílászárók cseréje, illetve biztonságos áramvételi helyek kialakítása révén. Az intézkedések hosszú távon csökkentik a rezsiköltségeket és javítják az életminőséget a legnehezebb helyzetben élők számára is. Az MBH Bank ezen felül a segélyszervezet országos segélyközpontjának működését is támogatja, amivel az elmúlt két évben mintegy 120 ezer segélykérelem feldolgozását tette lehetővé.

A közleményben idézték Barna Zsoltot, az MBH Bank elnök-vezérigazgatóját, aki az együttműködés eredményeit ismertető szerdai rendezvényen arról beszélt, Magyarország egyik legnagyobb pénzintézeteként a felelősségük nem csupán a gazdasági növekedés támogatása, hanem az is, hogy aktívan hozzájáruljanak a társadalom jólétéhez. „Hisszük, hogy egy sikeres, modern banknak a közösségben is meghatározó szerepet kell vállalnia” – fogalmazott, hozzátéve, a segélyszervezettel való együttműködésük jól példázza, hogyan tud összeérni a szakmai tudás, a társadalmi felelősségvállalás és a fenntartható gondolkodás. Hangsúlyozta: számukra az MBH Tudatos Segítség Program egy hosszú távú befektetés egy erősebb, tudatosabb és szolidárisabb társadalom jövőjébe.